به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نمایشگاه هنری «ورسوس» که از تیرماه فراخوان خود را اعلام کرده است با تقاضای افراد برای افزایش محدوده سنی شرکت‌کنندگان رو به رو شد. بر همین اساس برگزارکنندگان مسابقه برای افزایش امکان مشارکت هنرمندان نقاش، سقف سنی شرکت کنندگان را از ۳۰ سال به ۳۵ سال افزایش دادند.

علاقه‌مندان به شرکت در این نمایشگاه می‌توانند تا پایان آبان ماه با مراجعه به سایت www.versusartcontest.com اثر خود را به دبیرخانه این نمایشگاه ارایه کنند.

در دوره سوم نمایشگاه «ورسوس» هم مانند دو دوره گذشته ۱۰۰ درصد مبلغ فروش آثار هنری به هنرمندان جوان تعلق می‌گیرد که آثارشان پس از بررسی اولیه هیات انتخاب، برای نمایشگاه انتخاب می‌شوند و آثارشان به فروش می رسد. جوایز برگزیدگان این دوره نیز بدین شرح است: نفر اول ۵ سکه بهار آزادی، نفر دوم ۳ سکه بهار آزادی، نفر سوم ۲ سکه بهار آزادی.

هیات انتخاب آثار سومین نمایشگاه نقاشی «ورسوس» را شهره مهران، ندا رضوی‌پور، مرتضی دره‌باغی، بهرنگ صمدزادگان و محمد همزه تشکیل داده‌اند و داورانی که در مرحله نهایی به بررسی آثار برگزیده خواهند پرداخت عبارتند از علی گلستانه، فرح اصولی و هنگامه معمری.

پس از پایان مهلت ارایه آثار در آبان ماه، هیات انتخاب آثار رسیده را بررسی می‌کند و در مرحله نهایی، آثار برگزیده توسط هیات داوران انتخاب می‌شوند.

سومین نمایشگاه «ورسوس» در تاریخ ۱۵ تا ۲۵‌دی ماه سال جاری در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.