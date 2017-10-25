به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «الاخبار»، در حالی که نیروهای ارتش عراق در حال پیشروی به سوی گذرگاه های مرزی عراق و ترکیه هستند تا دامنه نفوذ مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق را تنگ تر کنند، دیداری در برلین پایتخت آلمان میان «دلشاد بارزانی» برادر مسعود بارزانی و یک مسئول اسرائیلی برگزار شده است.

بر اساس این خبر دلشاد بارزانی با «اکرم حسون» نماینده عرب پارلمان اسرائیل که وابسته به حزب کولانو و کادیما (قدیمه) در پارلمان رژیم صهیونیستی است و «منذر الصفدی» یک شخصیت سوری نزدیک به اسرائیل و «بخیتار ابراهیم» رئیس سازمان بین المللی کیفا (دوستی اسرائیل و کردستان) دیدار کرده است.

منذر الصفدی به دلال توافق های رژیم صهیونیستی در سوریه معروف است، او که خود را رئیس مرکز دیپلماسی و تحقیقات بین المللی صفدی در تل آویو می نامد برنامه این دیدار را تدارک دیده و در سخنرانی اولیه خود در ابتدای این دیدار، آن را دیداری تاریخی توصیف کرده است.

الصفدی که خود را وابسته به حزب لیکود می داند گفته که این دیدار در تاریخ نوشته خواهد شد، ممکن است دشمنان ما را آزرده خاطر کند اما گامی مهم در راستای تحقق خواست و اراده مردم کردستان است. وی تأکید کرده که حکومت رژیم صهیونیستی از آنچه حق تاریخی مردم کردستان برای استقلال خوانده می شود حمایت می کند و تلاش خواهد کرد همکاری هایی برای برداشته شدن محاصره و اقدام نظامی علیه اقلیم کردستان صورت بگیرد.

وی همچنین مدعی شده است که حتی ممکن است سفارت خانه ها و کنسولگری هایی از سوی دو رژیم برای هماهنگی بیشتر برپا شود.

از سوی دیگر اکرم حسون هم خطاب به برادر مسعود بارزانی گفته که رژیم اسرائیل از حق کردستان برای استقلال حمایت می کند و هیچ اقدام نظامی نمی تواند در برابر اراده مردم شما ایستادگی کند. وی همچنین ایران را به داشتن طرحی «فارسی» برای توسعه و نفوذ آنچه هلال شیعه در منطقه خوانده متهم کرده است و مدعی شده است که در برابر تلاش ایران برای نابودی اسرائیل و کردستان ایستادگی خواهند کرد.

دلشارد بارزانی هم در این دیدار گفته: دوستی ما با اسرائیل امروز شروع نشده و فردا نیز تمام نخواهد شد، تاریخچه قدیمی و مشترکی داریم که اجازه نمی دهیم کسی آن را تخریب کند.

وی همچنین تأکید کرده که هماهنگی و ارتباط میان قدس اشغالی و اربیل هرگز پنهانی نبوده است و کُردها خوشحال هستند که رژیم اسرائیل به پیمان خود متعد است. بارزانی گفته که خواسته آنها همواره ایجاد دولتی برای کُرده ها بوده است که آمریکایی و کشورهای آزاد اینبار با سکوت خود پشت کُردها را خالی کردند.