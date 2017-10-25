بلیت قطار ترکیبی قم-کربلا ۱۹۰هزار تومان/قطار خرمشهر-شلمچه، رایگان

به گزارش خبرنگار مهر، میرحسن موسوی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، درباره قطارهای مسافری و همچنین برنامه سفرهای اربعین امسال با قطار اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا اول آبان ماه، ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر با قطار جابه جا شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳.۱ درصد رشد داشته است.

وی درباره قطارهای حومه ای نیز گفت: در همین مدت (اول فروردین تا اول آبان امسال) دو میلیون و ۷۶۰ هزار نفر، با قطار حومه‌ای جابه جا شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۹ درصد رشد داشته است.

به گفته موسوی، پیش نویس اساسنامه شرکت قطارهای حومه ای ذیل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، تهیه و به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده تا برای تصویب به هیات دولت ارسال شود.

معاون مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در طول ماه های گذشته، ۳۶ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی ایستگاهی شامل ساخت و تعمیر نمازخانه، سرویس های بهداشتی و سایر خدمات ایستگاهی در ۱۱۰ ایستگاه کشور تخصیص یافته که از جمله آنها می توان به نصب ۸ دستگاه آسانسور برای ایستگاه های یزد، بافق، میبد و اردکان و همچنین بازسازی ترمینال مسافری ایستگاه های بندر گز و بندر ترکمن اشاره کرد؛ ضمن اینکه تا پایان سال جاری نیز، ۷۶ میلیارد تومان طرح عمرانی در ایستگاه های مسافری اجرا خواهد شد.

موسوی در خصوص قطارهای اربعین نیز گفت: امسال ۲۲۱ هزار نفر-صندلی پیش بینی شده تا زائران مراسم اربعین حسینی را جابه جا کنند. این میزان نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشته است، ضمن اینکه حرکت قطارهای ویژه اربعین از چهارم تا ۲۴ آبان انجام خواهد شد.

معاون مسافری راه آهن با اشاره به راه اندازی قطار خرمشهر-شلمچه برای اولین بار در سال جاری افزود: این قطار ۲۴ ساعته و رایگان سیر خواهد داشت و با ۱۵۰ هزار صندلی و ۴۷۰ سیر زائران را به ایستگاه شلمچه منتقل می کند.

وی در خصوص دیگر قطارهای اربعین نیز گفت: امسال ۷۰ سیر قطار ادامه ای مسیر جنوب را در نظر گرفته ایم که با ۳۹ هزار و ۲۰۰ صندلی مسیر اهواز تا شلمچه را تردد می کنند.

به گفته این مقام مسئول در شرکت راه آهن، برای اربعین امسال ۴۵ قطار فوق العاده نیز با ظرفیت ۳۱ هزارو ۳۶۰ صندلی با قطارهای ۴ و ۶ تخته در نظر گرفته شده است.

معاون مدیرعامل راه آهن به قطار ترکیبی قم-کربلا اشاره کرد و گفت: این قطار از ۸ آبان با همکاری انجمن دفاتر خدمات گردشگری استان قم در تاریخ های ۸، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ آبان از قم به کربلا حرکت کرده و در تاریخ های ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ آبان نیز به قم برمی‌گردد.

وی ادامه داد: این قطارها به صورت ترکیبی مسافران و زائران را از قم تا شلمچه با قطار و سپس از شلمچه تا بصره که عملیات ریل گذاری آن انجام نشده، با اتوبوس و سپس از بصره تا کربلا با قطار عراقی منتقل خواهد کرد. نرخ بلیت قطار ترکیبی قم-کربلا با محاسبه نرخ بلیت اتوبوس شلمچه-بصره، ۱۹۰ هزار تومان تعیین شده است که ببیشتر صندلی های این قطار به هیات‌ها و دسته‌جات مذهبی اختصاص یافته است.

موسوی در پایان در خصوص قطارهای گردشگری داخلی و خارجی گفت: تا به حال ۲۳ قطار گردشگری خارجی از دو مرز بازرگان و سرخس وارد کشور شده و از شهرهای مهم توریستی ایران با قطار بازدید کرده اند. این روند در ماهها و سالهای آتی نیز ادامه خواهد یافت.

به گفته وی، همچنین تعدادی قطار گردشگری نیز در مسیرهای داخلی طراحی شده که از ابتدای امسال قطار گردشگری تهران-سوادکوه آغاز به کار کرده است و در نظر داریم تا قطار گردشگری تهران-بادرود را نیز به زودی راه اندازی کنیم، ضمن اینکه در حال حاضر فعالیت قطار گردشگری تبریز-رازی در استان آذربایجان شرقی فعالیت خود را آغاز کرده است.