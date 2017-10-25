کاهش آسیب های اجتماعی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور اظهارکرد: یکی از موضوعات مهمی که باید سازمان تبلیغات اسلامی به آن توجه داشته باشد کاهش آسیب های اجتماعی است.

وی افزود: شرایط مشهد به دلیل حضور انبوه زائران در این شهر ویژه است و همین موضوع می طلبد تا رسیدگی بیشتری به این پایتخت معنوی کشور شود.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: حاشیه شهر مشهد از نظر فرهنگی نیاز به رسیدگی دارد که سازمان تبلیغات اسلامی می تواند در این حوزه نیز گام های موثری را بردارد.