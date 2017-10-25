  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد:

کاهش آسیب های اجتماعی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی

کاهش آسیب های اجتماعی با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی

مشهد- نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی می تواند در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در کشور نقش آفرین باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور اظهارکرد: یکی از موضوعات مهمی که باید سازمان تبلیغات اسلامی به آن توجه داشته باشد کاهش آسیب های اجتماعی است. 

وی افزود: شرایط مشهد به دلیل حضور انبوه زائران در این شهر ویژه است و همین موضوع می طلبد تا رسیدگی بیشتری به این  پایتخت معنوی کشور شود. 

امام جمعه مشهد تصریح کرد: حاشیه شهر مشهد از نظر فرهنگی نیاز به رسیدگی دارد که سازمان تبلیغات اسلامی می تواند در این حوزه نیز گام های موثری را بردارد.

کد مطلب 4124407

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها