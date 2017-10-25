به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «حرف بزن مده‌آ» به کارگردانی مهدی شیخوند در رشته‌های نمایش و بهترین کارگردانی، کلارا کورونا در رشته بهترین بازیگری زن و علی خونساری در رشته بهترین بازیگری مکمل مرد نامزد دریافت جایزه از جشنواره AAB صربستان شدند.

«حرف بزن مده‌آ» که پیش‌تر در جشنواره‌های بین‌المللیMITF نیویورک، Befestival بیرمنگهام انگلستان، IAPAr هندوستان، CUT ایتالیا، Kestenburg بوسنی، تئاتر فجر، Chelovek روسیه اسکوپی کشور مقدونیه و جشنواره AAB صربستان روی صحنه رفته است، درام تنهایی زنانه‌ای است که در چهارده تابلو روایت می‌شود و به جایگاه زنان در جوامع امروز جهان می‌پردازد.

کلارا کورونا، دریا نظری، علی خونساری، ویدا قراگوزلو، آزیتا ابریشمی موحد، سارا عبدالهی، مریم هاشم‌پور و المیرا صفرنژاد بازیگران این نمایش هستند و از دیگر عوامل آن می‌توان به گریم آزیتا ابریشمی موحد، مدیر صحنه سارا عبدالهی، نور نیلوفر رادمنش و مسئول امور بین‌الملل دریا نظری اشاره کرد.