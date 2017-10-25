پوستر سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، مراسم رونمایی از پوستر سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه با حضور مدیرکل، معاونین، روسای محترم شهرستان های استان و نیروهای ستادی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تنی چند از اصحاب فرهنگ و هنر در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

در این مراسم پوستر سیزدهمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه که از ۲۰ لغایت ۲۵ آبان در محل نمایشگاه بین المللی کرمانشاه واقع در پارک شاهد برگزار می شود، رونمایی شد.

لازم به ذکر است، این نمایشگاه هر روزه از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲ وعصرها از ساعت ۱۵الی ۲۰ پذیرای علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی است.