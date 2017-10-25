استقبال انصار الله از نقش روسیه برای پایان جنگ علیه یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، انصار الله از تلاش روسیه برای توقف جنگ در یمن استقبال کرد.

محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلابی یمن در صفحه توییتر خود نوشت که از تلاش های روسیه برای توقف جنگ علیه مردم یمن استقبال می کنیم.

وی همچنین تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل در خصوص بحران یمن را به سود کشورهای مستبد (عربستان) دانست و گفت از اینکه روسیه با این تصمیمات مخالفت می کند تقدیر می کنیم.

محمد علی الحوثی در توییت دیگری نوشت که مردم یمن به زودی شاهد تحولات خوبی در جبهه های جنگ خواهند بود و خطاب به ائتلاف کشورهای متجاوز به یمن و آمریکا و عربستان گفت که جز شکست چیزی به عایدشان نخواهد شد.

با توجه به نقش آفرینی مثبت روسیه در بحران سوریه، پیشتر یمنی ها هم از مسکو خواسته بودند وارد خط بحران یمن شود و نماینده ای به این کشور اعزام کند.