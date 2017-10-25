به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه نمایشگاه «ریشه ها و سنگ ها» با حضور تونی کرگ هنرمند مجسمه ساز انگلیسی- آلمانی، علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی محمد زارع سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، یوستوس کمپر رایزن فرهنگی آلمان در جمهوری اسلامی ایران، علی اصغر کار اندیش معاون توسعه مدیریت و منابع، مجید ملا نوروزی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی، لادن حیدری مدیر کل دفتر حقوقی و محمود دولت آبادی، حسین محجوبی، علی شیرازی، علی فرامرزی، پری یوش گنجی، گیزلا وارگاه سینایی، محسن حسینی، کامبیز درم بخش، محمدرضا فیروزه ای، جمشید مرادیان، کورش گلناری، بهداد لاهوتی، نگار نادری پور، محمدرضا ذبیح الله زاده عصر روز گذشته یکم آبان ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

علی محمد زارع در این مراسم گفت: به مجسمه سازان تبریک می گویم که امسال هم هفتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران برگزار شد و هم میزبان آثار تونی کرگ هستند و با دیدن آثار تونی کرگ به جایگاه او در هنر پی می بریم. تونی کرگ سال گذشته سفری به ایران داشت و قرار شد که نمایشگاهی از آثارش در ایران برگزار شود و این خواست ۲ طرف بود.

زارع در ادامه از افشین درم بخش و تیل برکنر که برنامه ریزی این نمایشگاه را به عهده داشتند، قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم تونی کرگ بیان کرد: وقتی پیشنهاد برگزاری نمایشگاه در ایران مطرح شد، برایم غیر منتظره بود و برای برگزاری این نمایشگاه تشکر می کنم. ما ایران را از راه دور می شناختیم اما چند ماه پیش که به ایران آمدم تحت تاثیر مردم و فرهنگ مردم ایران قرار گرفتم .

کرگ ادامه داد: به عنوان یک مجسمه ساز که متریال برایش اهمیت دارد، معتقد هستم نگاه متریالیستی مبنای همه زبان هاست بنابراین انگلیسی، آلمانی یا ایرانی بودن در این فضا مطرح نیست و همه از یک ماده سر چشمه می گیریم .ما به رغم تفاوت ها یک ارتباط انسانی با هم داریم و این تجربه من از بازدید از ایران است. من خیلی از مجسمه سازان ایران را می شناسم.

وی در پایان گفت: از افرادی که برای انتقال مجسمه ها به ایران و تمام مراحل برگزاری نمایشگاه فراتر از انجام وظیفه کمک کردند، قدردانی می کنم.

یوستوس کمپر در ادامه این مراسم گفت: این نمایشگاه هنرمندی را معرفی می کند که در واقع مهم نیست او از کجا آمده است بلکه مهم این است که چه کار می کند و کاری که تونی کرگ می کند علاوه بر اینکه مواد را شکل می دهد، صحنه های طبیعی را حفظ و نگهداری می کند.

وی ادامه داد: تونی کرگ در آکادمی هنر دوسلدورف و دانشگاه هنر برلین تدریس کرده و رییس آکادمی هنر دوسلدورف بوده و نقش عمده ای در آموزش و شکل دادن به ایده های نسل هایی از هنرمندان آلمانی داشته است. این نمایشگاه به تقویت ارتباط فرهنگی ایران و آلمان کمک می کند و البته همکاری فرهنگی ۲ کشور سابقه دارد و به حدود ۱۰۰ سال قبل بر می گردد.

علی مرادخانی ادامه داد: موزه هنرهای معاصر تهران نقشی را که باید ایفا می کرد در حال حاضر انجام می دهد. نمایش آثار هنرمندان شاخص کشورمان و آثار هنرمندان جهان برنامه ای است که در این سال ها مورد توجه بوده و البته برنامه های دیگری هم در نظر داشتیم که موفق به انجام آنها نشدیم. ارسال آثار خارجی و آثار هنرمندان ایرانی به آلمان و ایتالیا از برنامه هایی است که نتایج خوبی برای هنرمندان دارد اما انجام نشد و امیدواریم با پیگیری اداره کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شود.

مرادخانی بیان کرد: موزه هنرهای معاصر تهران جایگاه خوبی دارد و امیدواریم با تداوم این راه اتفاقات خوبی را در آینده شاهد باشیم. خوشحالیم که نمایشگاه آثار تونی کرگ از هنرمندان مطرح در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و نگاه او به طبیعت ایران نزدیک است.

پس از مراسم سخنرانی، نمایشگاه «ریشه ها و سنگ ها» که شامل ۶۰ اثر مجسمه و ۱۴۰ اثر طراحی روی کاغذ از تونی کرگ است با حضور مدیران و هنرمندان گشایش یافت.

پخش کلیپی درباره تونی کرگ و اجرای تکنوازی کمانچه هادی منتظری از دیگر برنامه های افتتاحیه این نمایشگاه بود.

این نمایشگاه تا ۲۲ دی ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برپاست.