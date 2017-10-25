به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، بازار فیزیکی این بورس، دیروز (سه‌شنبه، دوم آبان‌ماه) میزبان عرضه کالاهای آیزوفید، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲، حلال ۴۱۰ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز، آیزوفید، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز، متانول پتروشیمی شیراز، حلال ۴۰۲ و نفتای سنگین پالایش نفت تهران و حلال ۴۰۲ پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی و نفتای سنگین پالایش نفت لاوان در رینگ بین‌الملل بود.

حجم کل داد و ستدهای دیروز، ۴۲۶۶۷ تن و به ارزش بیش از ۸۰۶ میلیارد و ۴۵۹ میلیون ریال بود.

در داد و ستدهای امروز (چهارشنبه، سوم آبان‌ماه) کالاهای برش سنگین پتروشیمی جم و شازند، حلال ۴۰۰، ۴۰۲، ۴۰۶، ۴۱۰، ۵۰۲ و ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان و سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی عرضه خواهند شد.