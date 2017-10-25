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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

دیروز انجام شد؛

معامله بیش از ۸۰۶ میلیارد ریال فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی

معامله بیش از ۸۰۶ میلیارد ریال فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی

بازار فیزیکی بورس انرژی ایران، دیروز شاهد معامله بیش از ۸۰۶ میلیارد ریال انواع فرآورده‌ نفتی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس انرژی، بازار فیزیکی این بورس، دیروز (سه‌شنبه، دوم آبان‌ماه) میزبان عرضه کالاهای آیزوفید، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲، حلال ۴۱۰ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت شیراز، آیزوفید، آیزوریسایکل، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز، متانول پتروشیمی شیراز، حلال ۴۰۲ و نفتای سنگین پالایش نفت تهران و حلال ۴۰۲ پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی و نفتای سنگین پالایش نفت لاوان در رینگ بین‌الملل بود.

حجم کل داد و ستدهای دیروز، ۴۲۶۶۷ تن و به ارزش بیش از ۸۰۶ میلیارد و ۴۵۹ میلیون ریال بود.

در داد و ستدهای امروز (چهارشنبه، سوم آبان‌ماه) کالاهای برش سنگین پتروشیمی جم و شازند، حلال ۴۰۰، ۴۰۲، ۴۰۶، ۴۱۰، ۵۰۲ و ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان و سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی عرضه خواهند شد.

کد مطلب 4124575

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