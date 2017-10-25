انتخاب گزینشی در نشست خبری مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز در حالی نشست خبری مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در دفتر مدیرکل برگزار شد که حتی جا برای حضور همه مدعوین وجود نداشت.

این شرایط به اندازه ای برای برخی از اصحاب رسانه ناگوار بود که یکی از مدیران خبرگزاری های دعوت شده محل برگزاری این نشست را ترک کرد البته جدای از این نوع برخورد، نحوه دعوت مسئولان روابط عمومی این اداره کل نیز در نوع خود کم نظیر بود.

مسئولان روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در حالی روز گذشته به صورت تلفنی و مکتوب از برخی از رسانه ها آن هم به صورت گزینشی دعوت کردند که دعوت عمومی منتشر نشده بود.

و نکته جالب تر اینکه اگر به لیست رسانه های دعوت شده نگاه کوتاهی انداخته شود جای خالی بسیاری از خبرگزاری ها و روزنامه های اصلی کشور ملاحظه می شود.