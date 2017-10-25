به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «أحمد الأسدی» سخنگوی حشد شعبی تأکید کرد که طرح اقلیم کردستان برای تعلیق نتایج همه پرسی استقلال این اقلیم از دولت مرکزی، بی ارزش است.

بر اساس این گزارش، وی افزود: دولت مرکزی صراحتا اعلام کرده که خواستار لغو نتایج همه پرسی است.

پیشتر یک منبع آگاه در دولت عراق اعلام کرده بود که بغداد خواستار لغو نتایج همه پرسی جدایی کردستان از عراق است.

این منبع به شبکه اسکای نیوز گفته که تعلیق نتایج همه پرسی کافی نیست. بغداد پیشتر هم تأکید کرده بود که با تعلیق همه پرسی موافق نیست و باید نتایج این همه پرسی که بر خلاف قانون اساسی این کشور برگزار شده است کأن لم یکن تلقی شود.