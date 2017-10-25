آخرین مهلت حذف یا اضافه بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰ آبان ماه آخرین فرصت حذف یا اضافه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری عنوان شده است.

بازنشستگان کشوری باید با مراجعه به شعب آتیه سازان حافظ نسبت به حذف یا اضافه شدن خود و افراد تحت تکفلشان در قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند.

بازنشستگانی که در قرارداد سال گذشته حضور نداشتند، اما تمایل دارند خود و خانواده تحت تکفلشان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند، تا ۳۰ آبان ماه جاری مهلت دارند نسبت به اضافه شدن در قرارداد جدید اقدام کنند.

همچنین افرادی که در قرارداد گذشته بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ، تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار داشتند، در قرارداد جدید نیز تحت پوشش هستند، اما اگر به هر دلیل تمایلی برای ادامه دریافت این خدمت ندارند، می توانند نسبت به حذف نام خود و افراد تحت تکفل در قرارداد جدید اقدام کنند.