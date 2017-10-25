هدفگذاری در راستای تحقق حقوق شهروندی/ بازرسی از ۶۱ دستگاه استانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فتح میرمحمدی ظهر چهارشنبه در نشست حقوق شهروندی، عفاف و حجاب افزود: حقوق شهروندی موضوعی اساسی، محوری و مهم است و باید هدفگذاری های لازم برای محقق شدن آن انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین خدمت به مردم و ایجاد زمینه برای ارتقای مسائل فرهنگی، اجتماعی و معنوی لازم است.

میرمحمدی گفت: کسی که حقوق خود را بشناسد، قانون را بشناسد و از طریق قانون خواسته های خود را مطالبه کند، می تواند با آگاهی و مسئولیت پذیری عمل کرده و از حقوق دیگران نیز دفاع کند.

میرمحمدی گفت: نشست حقوق شهروندی یکی از محوری ترین و مهمترین جلسات است و در استان و شهرستان ها نیز ستاد ما فعال است.

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری ابراز داشت: دفتر اجتماعی در زمینه آموزش و آگاه سازی دستگاه ها نسبت به حقوق مردم و حقوق دستگاه ها اقدامات مناسبی انجام می دهد و در دستگاه های مادر نیز این مهم عملیاتی شد.

میرمحمدی گفت: در ارتباط با گزارشاتی که دستگاه ها باید انجام می دادند، بررسی هایی نیز انجام شد.

وی افزود: ۶۱ دستگاه استانی و در شهرستان ها نیز ۱۶۲ اداره مورد بازرسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تصریح کرد: مباحث مربوط به حقوق شهروندی در نظام اداری را سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می دهد.

وی با اشاره به ظرفیت سازمان های مردم نهاد و لزوم بهره مندی از این حوزه عنوان داشت: همچنین قراردادی با سازمانی مردم نهاد امضا شد و آموزش هایی در حوزه ادارات محقق شد.