شماره ۲۵۰۰ پاسخگوی بازنشستگان کشوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز انتظاری با بیان اینکه پیش از این نیز شماره تماس ۸۵۲۳ در مرکز پاسخگویی تلفنی صندوق بازنشستگی کشوری راه اندازی شده بود، گفت: با توجه به حجم بالای نظرات، پیشنهادات و انتقادات بازنشستگان پیرامون مسائل مختلف بازنشستگی و نیاز به پاسخگویی سریع، دقیق و جامع و همچنین به منظور جلوگیری از تردد و حضور این افراد برای طرح سوالات خود در محل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، شماره ۲۵۰۰ نیز از ابتدای مهرماه راه اندازی شده است تا در روزهای غیر تعطیل آماده پاسخگویی به بازنشستگان ارجمند کشوری باشد.

وی ادامه داد: بازنشستگان کشوری برای دریافت پاسخ سوالات خود، از ۸ صبح تا ۱۷ عصر، در تهران بدون کد و در شهرستان ها با شماره گیری کد ۰۲۱ می توانند با سامانه پاسخگویی از طریق شماره تماس های ۲۵۰۰ و ۸۵۲۳ ارتباط برقرار کنند.

انتظاری با بیان اینکه مرکز ارتباط تلفن گویا در سال ۱۳۹۵ به ۱۵۹ هزار تماس تلفنی در ارتباط با پی گیری نامه، حکم، فیش حقوقی بازنشستگان پاسخ داده شده است، اظهار داشت: این امر موجب ایجاد رابطه دو سویه مطلوب و صرفه جویی های مالی و زمانی برای بازنشستگان و کاهش تردد آنان به صندوق بازنشستگی کشوری به خصوص در استان ها شده و پاسخگویی بهتر کارشناسان صندوق به جامعه مخاطب را سبب شده است.

انتظاری گفت: در مرکز پاسخگویی، رسیدگی به موضوعاتی از قبیل کارت منزلت، وام، دریافت حکم و فیش حقوقی، حق تاهل و حق اولاد، ذخیره اندوخته فرهنگیان، رتبه بندی فرهنگیان، پاداش آخر خدمت، کمک هزینه ازدواج، هزینه عینک و سمعک، ضمانت نامه، وکالت نامه، احراز هویت، افزایش حقوق، بیمه آتیه سازان، افزایش حقوق، پرداخت حق بیمه، کسور بازنشستگی و انواع مرخصی ها برای شاغلین انجام می شود.

وی با بیان اینکه روزانه هفت اپراتور در این مرکز آماده پاسخگویی به بازنشستگان از طریق پیامک، پیگیری نامه ها از طریق دبیرخانه، فاکس، تلفن و ایمیل هستند، گفت: در سه ماه نخست امسال ۱۹ هزار و ۴۱۶ تماس، در سه ماهه دوم ۱۶ هزار و ۶۴۰ تماس از طریق شماره ۸۵۲۳ با مرکز پاسخگو برقرار شد. با راه اندازی شماره تماس ۲۵۰۰ در طول یکماهه پاییز امسال ۱۳ هزار و ۵۱ مورد تماس با مرکز پاسخگویی ثبت شده است.