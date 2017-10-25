تکمیل ظرفیت برای دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اطلاعیه سازمان سنجش درباره نحوه تکمیل ظرفیت در دوره‌ های مهندسی فناوری و کارشناسی ناپیوسته حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی و همچنین دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای این دانشگاه امروز چهارشنبه سوم آبان ماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

وی افزود: متقاضیان پذیرش دوره‌ های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعم از اینکه در دوره مهرماه ۹۶ ثبت نام کرده اند یا ثبت نام نکرده اند می توانند با توجه به مفاد اطلاعیه ای که امروز منتشر می شود و از طریق لینک جستجوی کدرشته محل‌های تحصیلی پس از پرداخت هزینه ثبت نام، با مراجعه به مراکز آموزشی پذیرنده، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش‌ آموزش کشور گفت: متقاضیان دوره‌ های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ ای می توانند در رشته های تحصیلی متناسب با مدرک کاردانی و یا فوق دیپلم خود برای ثبت نام از سوم تا دهم آبان ماه ۹۶ به مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام کنند.

وی یادآور شد: پرداخت هزینه ثبت نام از طریق سیستم الکترونیکی سازمان سنجش قابل انجام است و هزینه ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت دوره‌ های مهندسی فناوری و کارشناسی ناپیوسته حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲۵۰ هزار ریال (۲۵ هزار تومان) است.

توکلی با اشاره اجرای مرحله تکمیل ظرفیت برای دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: اطلاعیه سازمان سنجش درباره نحوه تکمیل ظرفیت در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی امروز چهارشنبه سوم آبان ماه در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

وی افزود: متقاضیان پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعم از اینکه در دوره مهرماه ۹۶ ثبت نام کرده اند یا ثبت نام نکرده اند می توانند با توجه به مفاد اطلاعیه ای که امروز منتشر می شود و از طریق لینک جستجوی کدرشته محل‌های تحصیلی پس از پرداخت هزینه ثبت نام، با مراجعه به مراکز آموزشی پذیرنده، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش‌ آموزش کشور گفت: متقاضیان دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای می توانند در رشته های تحصیلی متناسب با مدرک دیپلم خود برای ثبت نام از سوم تا دهم آبان ماه ۹۶ به مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام کنند.

توکلی اظهار داشت: پرداخت هزینه ثبت نام از طریق سیستم الکترونیکی سازمان سنجش قابل انجام است و هزینه ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت دوره‌ های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) است.