واگذاری ۱۳۰ شرکت شستا طی دو مرحله

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی لطفی خروج از بنگاه داری بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، تاکید ریاست محترم جمهوری و برنامه وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در راس برنامه های مهم مدیریت جدید شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی قرار دارد.

وی با اشاره به نخستین جلسه هیات مدیره جدید شستا خاطرنشان کرد: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در ۵ حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، بیمه و بانک، IT، دارو به ویژه داروهای هایتک و صنایع معدنی و فلزی فعالیتهای خود را متمرکز خواهد کرد و در این راستا کمیته ای تشکیل شده است که در مرحله اول ۴۱ شرکت شستا، آماده فروش و واگذاری شده است که به زودی تشریفات قانونی آن اعلام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تصریح کرد: بیش از ۸۰ شرکت دیگر نیز در حال بررسی و آماده سازی است که امیدواریم در سال جاری بخش عمده ای از این شرکتها واگذار شود.

لطفی با یاد آوری موانع تجربه های گذشته در واگذاری ها که پروسه خروج از بنگاه داری را با کندی روبرو می کند، افزود: دستگاههای نظارتی، شخصیتهای سیاسی و اجرایی و بعضا مواردی مربوط به ساختار شرکتها از جمله این موانع است که امیدواریم باتوجه به سیاستهای راهبردی رهبر معظم انقلاب و سیاستهای کلان دولت تدبیر و امید به ویژه ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی همه عوامل موثر در این راستا همکاری لازم را مبذول فرمایند.

وی همچنین جذب نخبگان، فساد ستیزی، فعال تر شدن شستا جهت استفاده از فضای ایجاد شده در دوران پسابرجام و اهتمام جدی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی، دستیابی به ارزش افزوده حداکثری در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی، مدیریت کارآمد منابع مالی، شفافیت و حرکت به سمت بازار سرمایه و سیاست گذاری کارآمد اقتصادی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از تمام ظرفیتها، سرمایه انسانی متخصص و مجرب وهمچنین اقدامات مبتنی بر برنامه ریزی و اصلاحات ساختاری، مدیریت بهینه دارایی ها در راستای توسعه هم افزایی مابین نهادهای مالی و اقتصادی خانواده تأمین اجتماعی،صیانت از اموال بین النسلی کارگران و مستمری بگیران را از دیگر برنامه های مهم هیات مدیره جدید شستا عنوان کرد.

لطفی همچنین بر تدوین برنامه راهبردی شستا و شرکت های تابعه، با رعایت همسویی بابرنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی، اهتمام ویژه به هم افزایی و ایجاد زنجیره ارزش در مجموعه شستا و سایر شرکتهای تابعه سازمان، مهندسی مجدد ساختار شستا باتوجه به مبانی سرمایه گذاری در بیمه های اجتماعی، توجه ویژه به مقوله شفافیت و گردش صحیح اطلاعات، حفظ و ارتقای شستا در زمینه سلامت اداری اهتمام ویژه به اجرای دقیق تکلیف مجامع عمومی، تقویت انضباط مالی و پایبندی به برنامه و بودجه مصوب، نظارت مستمر بر هلدینگ ها و شرکتهای تابعه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی، همکاری با شرکت های بزرگ بین المللی، استفاده از نیروهای جوان، زبده و نخبگان دانشگاهی درهیات مدیره‌ها، کوچک کردن شرکتها، ممانعت از توسعه عمودی، ایجاد ساختار برای نظارت شرکای اجتماعی، ارتقای نظارت بر شرکت‌های تابعه و پاسخگویی به افکارعمومی و استفاده از نظریات، پیشنهادات و انتقادات صاحب نظران و شرکای اجتماعی درشرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تاکید کرد.