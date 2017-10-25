به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، حزب دموکرات کردستان عراق اینکه مسعود بارزانی طی ساعات آینده از ریاست اقلیم استعفا کند را رد کرد اما اعلام کرد که عمر ریاست بارزانی اواخر ماه جاری میلادی به پایان می رسد.

اشواق الجاف از رهبران این حزب بیان کرد: در اول نوامبر مدت ریاست بارزانی بر اقلیم پایان می یابد و وی به شکل علنی اعلام کرده است که با قبول تمدید موافقت نخواهد کرد و خود را مجددا نامزد نخواهد کرد و با نامزد کردن اعضای خانواده اش برای این سمت نیز مخالف است. انتخاب رئیس اقلیم پس از انتهای مدت قانونی ریاست بارزانی از اختیارات پارلمان اقلیم است. پارلمان کردستان است که جانشین بارزانی را مشخص می کند. بر اساس اختیاراتش گزینه های قانونی دارد که یکی از این گزینه ها توافق با همه احزاب کردی و حزب خارج از آن عمل نخواهد کرد.

این درحالی است جماعت اسلامی کردستان عراق امروز خواستار کناره گیری بارزانی و اعضای دولت اقلیم از سمت های خودشان شده بود.

ربیوار احمد گفت: دولت کنونی اقلیم نمی تواند مشکلات میان بغداد و اقلیم را حل کند زیرا به دنبال منافع حزبی است. نتیجه بحران هایی که کردها با آن روبرو هستند لجاجت و عنادورزی و سوء استفاده از قدرت است.

شایان ذکر است مسعود بارزانی از سال ۲۰۰۵ تاکنون ریاست منطقه کردستان عراق را بر عهده دارد. بارزانی نخستین بار در سال ۲۰۰۵ از طریق پارلمان منطقه کردستان و دومین بار در سال ۲۰۰۹ از طریق آراء مردمی به سمت ریاست این منطقه برگزیده شد.

دوره ریاست بارزانی باید در تابستان ۲۰۱۳ پایان می‌یافت، اما نمایندگان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان در نشست پارلمان این منطقه در ژوئن ۲۰۱۳ با تصویب ماده‌ قانونی شماره‌ ۱۹ توافق کردند که انتخابات ریاست منطقه و همه‌پرسی قانون اساسی برای دو سال به تعویق بیافتد. در عین حال مقرر شد تمدید ریاست منطقه کردستان به دو سال محدود شود و قابل تمدید دوباره نباشد.

با این حال، سه روز مانده به پایان دوره دو ساله تمدید شده مسعود بارزانی بر منطقه کردستان عراق، شورای قضایی این منطقه دوره ریاست وی را برای دو سال دیگر تمدید کرد؛ اما این بار هنوز نمایندگان احزاب مخالف که حزب اتحادیه میهنی نیز از جمله آنها است، با تمدید دوره ریاست بارزانی موافقت نکردند.

نکته مهم این است که نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان کردستان صرفاً درباره نحوه انتخاب رئیس منطقه و ریاست مسعود بارزانی بر این منطقه با حزب دمکرات اختلاف ندارند بلکه درباره حدود اختیارات رئیس این منطقه نیز با هم اختلاف دارند.

در حالی که حزب دموکرات خواستار برخورداری رئیس منطقه کردستان عراق از حق وتو و حق اعلام حالت فوق العاده است، چهار حزب دیگر با آن مخالف هستند.