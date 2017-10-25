طبقه بندی انواع سهام در بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام موجود در بازار به سه دسته، سهام درآمدزا، سهام ارزشی و سهام رو به رشد تقسیم بندی می شوند.

سهام درآمدزا

سهام شرکت هایی است که عایدی سهامداران را به صورت سود تقسیم شده به آنها پرداخت می کنند.

افراد مسن تر و افرادی که نزدیک به بازنشستگی هستند، طرفدار این نوع سهام اند؛ زیرا این افراد معمولاً از طریق سود سهام کسب درآمد می کنند.

علاوه بر این، سهامی که سود منظمی را عاید سهامداران می کند، ثبات قیمت بیشتری دارد. همچنین برخلاف سایر سهام ها، انتظار می رود ارزش آنها به سرعت کم یا زیاد نشود و این موضوع برای سرمایه گذاران محافظه کاری که تمایل به خرید سهام درآمدی دارند بسیار مطلوب است.

از مزایای دیگر این نوع سهام این است که سود تقسیمی، در صورت کاهش قیمت، از منافع سهامداران حمایت می کند.

سهام ارزشی

سهام شرکت های سودآوری است که سهامشان را به قیمتی معقول و متناسب با ارزش واقعی آنها می فروشند. در واقع تعیین کننده ارزش واقعی سهام هر شرکت، همان چیزی است که سرمایه گذاران آن را ارزش درونی سهم می نامند.

به همین دلیل نیز سهام ارزشی، اغلب سهام شرکت های پرسابقه از قبیل شرکت های بیمه و بانک هاست که به نظر می رسد قیمت سهامشان در آینده رشد کند؛ اما ممکن است روند افزایش آن کندتر از سایر شرکت ها باشد. آگاهی از اینکه آیا قیمت سهام یک شرکت متناسب با ارزش واقعی آن است یا خیر، به تحقیقات بسیاری نیاز دارد.

سهام رو به رشد

سهام شرکت هایی است که سودآوری مداوم دارند، معمولاً سالانه ۱۵ درصد یا بیشتر و انتظار می رود که نسبت به رقبا رشد بیشتری داشته باشند.

این سهام اغلب متعلق به صنایع دارای فناوری پیشرفته است. قیمت سهام رو به رشد ممکن است با وجود درآمد پایین شرکت، از روند رو به رشدی برخوردار باشد.

به همین دلیل، سرمایه گذاران در این سهام از سودآوری این شرکت ها در آینده مطمئن هستند و به خریدن این نوع سهام تمایل دارند. اغلب اوقات این سهام، سودی را به صورت تقسیمی عاید سرمایه داران نمی کند؛ چون شرکت تلاش می کند از تمام ظرفیت های خود به منظور ارتقا و توسعه کسب و کار بهره جوید. با این حال، از آنجا که این نوع سهام بسیار فعال است، احتمال دارد به سرعت دچار نوسان قیمت شود.