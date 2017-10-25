ارائه بارکدخوان بانک ایران زمین

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، همانطور که می دانید امروزه استفاده از بارکدها به امری معمول تبدیل شده است. بنابراین در بسیاری از موارد شما برای اطلاع از محتوای این بارکدها باید اپلیکشن‌هایی را روی گوشی‌های خود نصب کنید تا بتوانید آنها را بخوانید.

این بار ربات ایران زمین در راستای ارائه خدمات عمومی خود این امکان را برای همراهان خود مهیا کرده است که بدون نصب هیچگونه اپلیکیشنی و فقط با ارسال تصویر بارکد خود برای ربات تلگرامی ایران زمین از محتوای آن اطلاع پیدا کنند.

برای این منظور به ربات تلگرامی بانک ایران زمین https://t.me/izbankbot مراجعه و ابتدا حرف h را برای این ربات ارسال و سپس با ارسال تصویر بارکد خود برای گزینه «اسکن بارکد» از محتوای آن مطلع شوید.