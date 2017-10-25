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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۰۹

شامگاه چهارشنبه؛

اعضای کمیسیون آموزش مجلس با «آیت الله میرعمادی» دیدار کردند

اعضای کمیسیون آموزش مجلس با «آیت الله میرعمادی» دیدار کردند

خرم آباد- اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه با آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان دیدار کردند.

محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این دیدار گفت: در سفر خود به لرستان مشکلات، نقاط قوت و ... را بررسی کرده و مسائل را جمع بندی می کنیم تا با تمام توان به استان کمک کنیم.

وی یادآور شد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یکی از مهم ترین کمیسیون ها است، افرادی با تجربه در آن هستند و افراد عالم و دانشمند و فرهیخته و فرهنگی هستند؛ تک تک اعضای کمیسیون واقعا سرآمد هستند.

بر اساس این گزارش، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به مدت دو روز در لرستان حضور خواهند داشت.

کد مطلب 4125056

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