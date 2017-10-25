به گزارش خبرگزاری مهر، رکوردگیری پایانی اردوی سطح دریای تیم ملی وزنه برداری برای حضور در مسابقات جهانی آمریکا، عصر امروز (چهارشنبه ۳ آبان ماه) با حضور پرشور علاقمندان به این رشته المپیکی و جذاب، در سالن شهید نوبخت شهرستان بابلسر برگزار شد.



بر این اساس ۱۰ ملی پوش تیم ملی (مجید عسگری در دسته ۶۹ کیلوگرم، علی میری در دسته ۸۵ کیلوگرم، سهراب مرادی و سید ایوب موسوی در دسته ۹۴ کیلوگرم، محمدرضا براری، علی هاشمی و علیرضا سلیمانی در دسته ۱۰۵ کیلوگرم، بهداد سلیمی، سعید علی حسینی و همایون تیموری در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم) روی تخته رفتند و فقط کیانوش رستمی در این رکوردگیری شرکت نداشت.



پس از مراسم ابتدایی این رکوردگیری، مجید عسگری نخستین ملی پوش دسته ۶۹کیلوگرم بود که روی تخته آمد.وی در حرکت یکضرب ابتدا نتوانست وزنه ۱۳۷ کیلویی را مهار کند ولی در نوبت های دوم و سوم خود وزنه های ۱۴۰ و ۱۴۳ کیلوگرمی را به درستی بالای سر برد. وی در حرکت دوضرب وزنه های ۱۷۲ و ۱۷۹ کیلویی را بالای سر برد و در نهایت موفق به مهار وزنه ۱۸۱ کیلوگرم نشد تا با مجموع۳۲۲ کیلوگرم به کار خود پایان دهد.



علی میری ملی پوش دسته ۸۵ کیلوگرم ابتدا وزنه ۱۵۵ کیلوگرمی را مهار نکرد و سپس موفق به مهار این وزنه شد و در آخرین حرکت یکضرب نیز وزنه ۱۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد. وی در حرکت دوضرب بسیار خوب ظاهر شد و به ترتیب وزنه های ۱۹۴، ۱۹۹ و ۲۰۲ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد تا با مجموع ۳۶۲ کیلوگرم این رکوردگیری را به اتمام برساند.



سید ایوب موسوی ملی پوش دسته ۹۴ کیلوگرم در حرکت یکضرب وزنه های ۱۶۵، ۱۷۰ و ۱۷۴ کیلویی را مهار کرد. سید در حرکت دوضرب وزنه های ۲۱۰ و ۲۱۷ را بالای سر برد و موفق به مهار وزنه ۲۲۳ کیلویی نشد تا با مجموع ۳۹۱ کیلوگرم به کار خود در این مرحله از اردوهای تیم ملی در شهرستان بابلسر پایان دهد.

سهراب مرادی دارنده مدال طلای بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو نیز در حرکت یکضرب موفق به مهار وزنه های ۱۸۵ و ۱۹۰ کیلویی شد تا با مهار وزنه ۱۹۰ کیلویی به طور غیر رسمی رکورد جهان که متعلق به "آکاکیوس کاکیاسولیس" یونانی در سال ۱۹۹۹ به جا گذاشته است را به میزان ۲ کیلوگرم در حرکت یکضرب ارتقا دهد. همچنین وی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۲۳۰ کیلویی را بالای سر برد و سپس وزنه ۲۳۵ کیلوگرم را مهار کرد تا در حرکت دوضرب نیز ۳ کیلوگرم به طور غیر رسمی رکورد دنیا که در اختیار "سیمون کولچی" از لهستان در سال ۲۰۰۰ ثبت کرده را ارتقاء دهد. سهراب مرادی این بار در مجموع با ۴۲۵ کیلوگرم، ۱۳ کیلوگرم رکورد شخصی خود را در مجموع جابجا کرد تا تنها رکورد شکن، رکوردگیری پایانی اردوی بابلسر باشد.

علیرضا سلیمانی وزنه بردار دسته ۱۰۵ کیلوگرم در حرکت یکضرب ابتدا وزنه های ۱۷۸ و ۱۸۳ کیلویی را به نام خود ثبت کرد و در سومین درخواست خود موفق به مهار وزنه ۱۸۵ کیلوگرم نشد. وی در حرکت دوضرب وزنه های ۲۱۷ و ۲۲۲ کیلوگرم را بالای سر برد ولی در آخرین حرکت دوضرب نوتانست با موفقیت وزنه ۲۲۶ کیلوگرمی را به نام خود ثبت کند و با مجموع ۴۰۵ کیلوگرم به کار خود در این رکوردگیری پایان داد.



محمد رضا براری ملی پوش باسابقه کشورمان روز خوبی را پشت سر نگذاشت و فقط در حرکت دوضرب وزنه ۲۲۰ کیلویی را بالای سر برد. وی در حرکت یکضرب سه بار پیاپی وزنه های ۱۸۰، ۱۸۲ و ۱۸۳ کیلویی را نتوانست مهار کند و در حرکت دوضرب نیز دو بار وزنه ۲۲۵ کیلوگرم را انداخت.



علی هاشمی دیگر ۱۰۵ کیلویی تیم ملی در حرکت یکضرب وزنه های ۱۸۱ و ۱۸۵ کیلوگرم را مهار کرد و برای سومین مرتبه نیز وزنه ۱۸۸ را موفق به ثبت نشد. هاشمی در حرکت دوضرب ابتدا وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را بالای سر برد ولی در مرتبه دوم وزنه ۲۲۵ کیلوگرم را نتوانست مهار کند ولی در پایان وزنه ۲۲۸ کیلویی را مهار کرد و مجموع ۴۱۳ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد.



همایون تیموری ملی پوش دسته ۱۰۵+ کیلوگرم در حرکت یکضرب سه وزنه در خواستی ۱۸۳، ۱۹۰ و ۲۰۰ کیلوگرم کادر فنی را به نام خود ثبت کرد. همایون در حرکت دوضرب فقط وزنه ۲۱۵ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد تا با مجموع ۴۱۵ کیلوگرم به کار خود پایان دهد.



بهداد سلیمی نیز در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم با برطرف شدن مصدومیتش روز خوبی را سپری کرد. وی در حرکت یکضرب وزنه ۲۰۰ و ۲۰۸ کیلویی را مهار کرد ولی موفق به مهار وزنه ۲۱۱ کیلوگرم نشد. در حرکت دوضرب بهداد دو وزنه ۲۴۰ و ۲۵۳ کیلوگرم را بالای سر برد و با مجموع ۴۶۱ کیلوگرم رکوردگیری این مرحله را به پایان رساند.



سعید علی حسینی ملی پوش دسته ۱۰۵+ کیلوگرم پس از سالها دوری با رکوردهای امیدوارکننده مجدداً به دنیای وزنه برداری بازگشت. سعید در حرکت یکضرب وزنه ۲۰۵ کیلوگرم را برای نخستین بار مهار کرد ولی در دومین مرتبه موفق به مهار ۲۱۰ کیلوگرم نشد و در نهایت در سومین حرکت وزنه ۲۱۰ را به نام خود ثبت کرد.علی حسینی در حرکت دوضرب همانند بهداد وزنه های ۲۴۰ و ۲۵۳ کیلوگرم را مهار کرد تا با مجموع ۴۶۳ کیلوگرم رکوردگیری اردوی بابلسر را به اتمام برساند.



نتایج ۱۰ وزنه بردار حاضر در رکورد گیری اردوی شهرستان بابلسر به شرح زیر رقم خورد:

مجید عسگری (دسته ۶۹ کیلوگرم): حرکت یکضرب ۱۴۳ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۱۷۹ کیلوگرم و با مجموع ۳۲۲ کیلوگرم

علی میری (دسته ۸۵ کیلوگرم): حرکت یکضرب ۱۶۰کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۰۲ کیلوگرم و با مجموع ۳۶۲ کیلوگرم

ایوب موسوی (دسته۹۴ کیلوگرم): حرکت یکضرب ۱۷۴ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۱۷ کیلوگرم و با مجموع ۳۹۱کیلوگرم

سهراب مرادی (دسته ۹۴ کیلوگرم): حرکت یکضرب ۱۹۰ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۳۵ کیلوگرم و با مجموع ۴۲۵کیلوگرم

علیرضا سلیمانی (دسته ۱۰۵ کیلوگرم): حرکت یکضرب ۱۸۳ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۲۲ کیلوگرم و با مجموع ۴۰۵ کیلوگرم

علی هاشمی (دسته ۱۰۵ کیلوگرم): حرکت یکضرب ۱۸۵ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۲۸ کیلوگرم و با مجموع ۴۱۳ کیلوگرم

محمدرضا براری (دسته۱۰۵ کیلوگرم): فقط وزنه۲۲۰ کیلوگرمی را در حرکت دوضرب مهار کرد.

بهداد سلیمی (دسته ۱۰۵+ کیلوگرم): حرکت یکضرب ۲۰۸ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۵۳ کیلوگرم و با مجموع ۴۶۱ کیلوگرم

سعید علی حسینی (۱۰۵+ کیلوگرم): حرکت یکضرب ۲۱۰ کیلوگرم، حرکت دوضرب ۲۵۳ کیلوگرم و با مجموع ۴۶۳ کیلوگرم