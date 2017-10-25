۳۵هزارنیروی امنیتی تامین امنیت مراسم اربعین را برعهده خواهند داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، فرمانده پلیس کربلا اعلام کرد که بیش از ۳۵ هزار نیروی امنیتی مسئولیت تامین امنیت مراسم اربعین حسینی را برعهده خواهند داشت.

«احمد زوینی» در نشستی خبری در شهر کربلا گفت: بیش از ۳۵ هزار نیروی امنیتی در تامین امنیت مراسم اربعین امام حسین (ع) مشارکت خواهند داشت.

وی همچنین از ورود نیروهای بیشتر به کربلا طی روزهای آینده به دستور وزیر کشور عراق خبر داد.

فرمانده پلیس کربلا افزود: در خصوص هماهنگی و مشارکت حشد شعبی در تامین امنیت مناطق باز و مجاور استان الانبار در غرب کربلا به منظور برقراری امنیت هماهنگی شده است.