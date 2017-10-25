بازی با صنعت نفت انگیزه خاصی به بازیکنان ما داده است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رضایی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش در برابر صنعت نفت آبادان در چارچوب بازی های جام حذفی اظهار کرد: می دانیم که بازی بسیار سختی را مقابل تیم بسیار خوب صنعت نفت آبادان خواهیم داشت. شرایط تیمی ما شرایط بسیار خوبی است و بازیکنان ما به خوبی تمرین کردند و تدارک خوبی را دیدیم.

وی افزود: فصل را هم به خوبی شروع کردیم و نتایج بسیار خوبی را نیز تاکنون در لیگ دسته دوم کشور به دست آوردیم و به جز محمد طالبی دیگر مصدومی نداریم. بازیکنانمان شرایط بسیار خوبی دارند و با انگیزه تمرین کردند و آماده مسابقه با تیم نفت هستند.

رضایی عنوان کرد: بالای جدول هستیم که با تفاضل گل ما در رده سوم جدول قرار داریم و تعداد گلهای زده مان کمتر است اما تفاضل گل هایمان نسبت به دو تیم دیگر بهتر است.

سرمربی تیم داماش گیلان بیان کرد: این بازی انگیزه های خاص خود را به بازیکنان ما داده است. بازیکنان خوب و با کیفیتی داریم که از استان گیلان و شهر رشت هستند.

رضایی بیان کرد: تیم صنعت نفت نیز تیمی با کیفیت و با کادری با تجربه و موفق است و بازیکنان بسیار خوبی دارد و امیدواریم که بازی خوبی را به نمایش بگذاریم اما هدف اصلی ما در این بازی آن است که در مسابقات دسته دوم قهرمان شویم و به لیگ دسته یک صعود کنیم. تجربه صعود به لیگ دسته یک را پیشتر هم داشته ایم.

وی گفت: تیم ما به طور خصوصی اداره می شود و با تمام مشکلاتی که در بحث اقتصادی با آن مواجهیم، انتظارمان حمایت از بخش خصوصی است. سازمان لیگ و کمیته برگزاری مسابقات بدون هماهنگی با ما ساعت بازی را تغییر دادند. بازی استقلال و پرسپولیس در ۱۶:۴۴ است و بسیاری از تماشاچیان ممکن است پای گیرنده های خود باشند و ساعت بازی تیم ما با نفت را هم به خاطر آنکه تماشاچیان آبادانی بتوانند با تمام قوا به استادیوم بیایند، تغییر دادند و همه اینها را ما می دانیم ولی برنامه ریزی ما برای ساعت ۱۸ است و حتی بلیط های بازگشت مان نیز برای این ساعت تهیه شده و توقع داریم تا فدراسیون در هنگام تصمیم گیریهای این چنینی ما را نیز در جریان قرار دهند. هرچند که می توانستیم از این رقابتها کنار بکشیم اما با توجه به احترامی که برای مسئولان سازمان لیگ و فوتبال کشور داریم به رغم تمامی مشکلاتمان حاضر شدیم.

رضایی افزود: ما یک سفر به آبادان داشتیم که می توانستیم هزینه آن را در دو سفر بعدی خرج کنیم و تیممان را به راحتی ببریم در مسابقات. انتظارمان آن بود که فدراسیون با ما هماهنگی های لازم را انجام می داد اما این اتفاق نیفتاد و به ما می گویند ما از طریق سایت اعلام کردیم و این در حالی است که می شد این اعلام را به شکل دیگری به اطلاع ما می رساندند.