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۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۲۰

معاون رئیس جمهور:

توسعه صنعتی عسلویه بدون توجه به محیط زیست بوده است

توسعه صنعتی عسلویه بدون توجه به محیط زیست بوده است

بوشهر - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توسعه صنعتی عسلویه همگام با توجه به مسائل زیست محیطی نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از پارس جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در راستای بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش آلایندگی‌های مختلف اقدامات خوبی داشته است.

وی به توسعه تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع در منطقه پارس جنوبی اشاره کرد و ادامه داد: در این منطقه همچنان شاهد وجود مشکلات زیست‌محیطی فراوانی هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تلاش و برنامه‌ریزی برای کاهش مشکلات آلایندگی و زیست محیطی عسلویه خبر داد و اضافه کرد: در شهرستان عسلویه شاهد آلایندگی‌های گسترده‌ای بر اثر فعالیت صنایع هستیم و باید تلاش شود تا محیط امنی برای زندگی مردم در این منطقه ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: وزیر نفت با پذیرش شرایط منطقه از نظر زیست‌محیطی برای رفع این مشکلات و بهبود فضای این منطقه قول داده است و تلاش می‌شود که زمینه بهبود اوضاع فراهم شود.

معاون رئیس جمهور اولویت سازمان محیط زیست را همگامی توسعه و بهبود محیط زیست در منطقه عسلویه عنوان کرد و افزود: توسعه صنعتی منطقه عسلویه با اجرای طرح‌های زیست محیطی همگون نبوده است.

کلانتری با اشاره به لزوم تلاش برای کاهش آلایندگی‌ها در منطقه عسلویه، تصریح کرد: توسعه فضای سبز و حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی از جمله مرجان‌ها در این منطقه یک ضرورت است.

وی با اشاره به اینکه اغلب مناطق خوزستان و سیستان و بلوچستان تحت تاثیر ریزگردها قرار گرفته است، افزود: استان بوشهر نیز گاها تحت تاثیر ریزگردها از عربستان است.

کد مطلب 4126405

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