وزارت ورزش در چهار سال گذشته به باشگاه ها کمک مالی نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی شامگاه یک شنبه در نشست با روسای هیات های ورزشی و سازمان های مردم نهاد استان کردستان که در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، گفت:‌ توجه به استان های محروم از تاکیدات وزارت ورزش و جوانان است.

معاون پژوهشی، فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با فرهنگی بودن کردستان، اظهار کرد:‌ استان کردستان ویژگی های منحصر به فردی دارد الحق که از همه جای آن فرهنگی بودن می جوشید.

وی با بابیان اینکه کردستان با توجه به ویژگی های جغرافیایی و خاص منطقه بسیار مورد توجه است، گفت:‌ خیلی ها زبان کوردی را متوجه نمی شوند اما با فرهنگ این مردم ارتباط برقرار می کنند.

احمدی گفت:‌بررسی های اخیر که در حوزه سلامت کشور انجام شده حاکی از آن است که میزان تحرک و فعالیت بدنی مردم کردستان دربخش مردان ششم و در بخش زنان در رتبه چهارم است.

معاون پژوهشی، فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: مسئله تخصیص اعتبار به ورزش از ابتدا وضعیت خوبی نداشته و به نسبت اعتبار تخصیص یافته با هزینه های ورزشکاران و هیات های ورزشی تناسب ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از بنیادی ترین مشکلات ورزش مسئله اعتبار است، گفت: وزارت ورزش پیگیر این مشکلات است اما باید بدانید که به این زودی قابل حل نیست.

به گفته وی، وضعیت بودجه ای وزارت ورزش وجوانان نسبت به سال ۹۲ دو برابر شده اما نتوانسته که تاثیر خوبی داشته باشد.

احمدی افزود: نمایندگان مجلس با ارائه یک جدول به وزارت ورزش ۵۵ درصد از مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را میان استان ها تقسیم کرده و وزارت ورزش در تخصیص این رقم دخالتی نداشته است.

معاون پژوهشی، فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: در این جدول که نمایندگان به وزارت ورزش دادند سهم استان کردستان ۲۵ میلیارد تومان از ۵۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده است که در تاریخ ورزش استان بی سابقه بوده است.

وی افزود: علاوه بر این رقم ۴۵ درصد باقی مانده آن خرج ورزش و جوانان در کشور می شود که تا کنون آیین نامه آن به وزارت خانه ابلاغ نشده است.

احمدی گفت: مدیران ورزش و جوانان به لحاظ بودجه ای در شرایط سختی قرار گرفته اند و باید این وضعیت درک شود.

معاون پژوهشی، فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد:‌ در حوزه فرهنگی ریالی به فدراسیون های ورزشی کمک نمی کنیم و این مستقیم به استان ها داده می شود.

وی افزود: صرف بیان مطالبه اعتبارات در حوزه ورزش و جوانان تنها به وزارت ورزش باز نمی گردد و قسمتی از آن نیز به سازمان مدیرت برنامه و بودجه و غیره مرتبط می شود.

احمدی گفت: در چهار سال گذشته وزارت ورزش ریالی برای باشگاه ها و ورزش حرفه ای کمک نکرده است و این خلاف قانون است.

وی گفت: مشکل قانونی برای برخورد با ماده ۸۸ داریم که نمی توانیم بدون توجه به قانون کاری را انجام دهیم اما در راستای اصلاح آن قانون تلاش هایی را انجام داده که امید است به نتیجه برسد.

معاون پژوهشی، فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: ظرفیت خوبی در سمن های استان کردستان وجود دارد و وزارت خانه نیز از طرح های اجتماعی و فرهنگی سمن ها در این استان حمایت خواهد کرد.

عبدالحمید احمدی در سفر به سنندج کلنگ خانه جوان این شهر را بر زمین زد و مجتمع هنر و رسانه جوانان کردستان را افتتاح کرد.