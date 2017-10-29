العبادی: دولت مرکزی باید کنترل خود بر سراسر عراق را اعمال نماید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، نخست وزیر عراق اظهار داشت که دولت مرکزی باید کنترل خود بر سراسر این کشور را اعمال نماید.

در همین راستا، دفتر نخست وزیر عراق شامگاه یکشنبه طی بیانیه ای از گفتگوی تلفنی «حیدر العبادی» با «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس خبر داده و اعلام کرد در این گفتگوی تلفنی پیروزی ها علیه تروریسم و استقرار نیروهای عراقی در استان کرکوک و اوضاع سیاسی امنیتی مورد بحث قرار گرفت.

بنا بر این بیانیه، العبادی تصریح کرد: دولت فدرال باید کنترل خود را بر سراسر کشور و گذرگاه های مرزی اعمال نماید اما طرف کرد در اجرای این امر کند است.

وی افزود: دولت عراق باید کنترل گذرگاه های صادرات نفت به ترکیه را در دست گیرد و اگر این اقدام صورت نگیرد بحران وخیم تر خواهد شد.