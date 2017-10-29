آتش زدن مقر اصلی جنبش تغییر در شهر زاخوی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، منابع عراقی از به آتش کشیدن مقر جنبش تغییر، اتحادیه میهنی و رادیو آشتی در شهر زاخوی خبر دادند.

منابع عراقی به نقل از تلویزیون (کی ان ان) که وابسته به جنبش تغییر است اعلام کردند که مقر اصلی این جنبش در شهر زاخوی عراق به آتش کشیده شد.

در همین راستا، اتحادیه میهنی کردستان خواستار توضیح حزب مسعود بارزانی درباره به آتش کشیدن مقر این اتحادیه در زاخوی شد.

این در حالی است که شورای امنیت اقلیم کردستان آرام سازی اوضاع در سراسر این اقلیم را خواستار گردید.