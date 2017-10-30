به گزارش خبرنگار مهر، ایرلاین عراقی با نام خطوط الجویة العراقیة که در ایران با نام شرکت هواپیمایی العراقیه شناخته شده همزمان با فرآیند فروش بلیت پروازهای اربعین از سوی ایرلاین های داخلی اقدام به بلیت فروشی در دفاتر خود در تهران و مشهد کرده است.

این ایرلاین عراقی بلیت سفرهای هوایی بغداد و نجف را با مبلغی کمتر از نرخ مصوب ایرلاین های ایرانی به فروش می رساند در حال حاضر تهران بغداد تهران و تهران نجف تهران با هواپیمایی العراقیه یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و مشهد بغداد مشهد و مشهد نجف مشهد نیز به قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه می شود. به همین دلیل کلیه بلیت های پروازهای اربعین شرکت هواپیمایی دولتی عراق در تهران و مشهد به فروش رفته است.

فرودگاه نجف از یک سو از شرکت های هواپیمایی ایرانی هزینه بالاتری بابت سوخت دریافت می کند و از سوی دیگر با تبعیض در اخذ هزینه های خدمات فرودگاهی از ایرلاین عراقی نسبت به شرکت های ایرانی، فضای رقابت را به نفع ایرلاین عراقی تدارک چیده است

این در حالی است که مدیران شرکت های هواپیمایی ایرانی در اواخر شهریور طی جلسه ای با مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری نرخ پیشنهادی خود را به تصویب نهایی رساندند که برای تهران نجف تهران و تهران بغداد تهران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای مشهد نجف مشهد و مشهد بغداد مشهد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد اما به محض آغاز فرآیند فروش بلیت پروازهای اربعین از سوی شرکت های هواپیمایی ایرانی، فرودگاه نجف در اقدامی عجیب قیمت سوخت را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد به گونه ای که تا پیش از نرخ گذاری پروازهای اربعین، سوخت هواپیما در این فرودگاه به شرکت های هواپیمایی لیتری ۸۶ سنت و پس از تصویب نرخ نهایی سفرهای هوایی عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی (ع) به یک دلار و نیم افزایش یافت.

از سوی دیگر ایرلاین العراقیه که از پرداخت مبالغ هندلینگ و خدمات فرودگاهی در نجف و بغداد معاف بوده و سوخت را هم با قیمت حداقلی از فرودگاه های عراق دریافت می کند، بلیت پروازهای اربعین را ارزان تر از هواپیمایی های ایرانی عرضه می کند ضمن اینکه نرخ هندلینگ ایرلاین عراقی در فرودگاه های امام خمینی (ع) و شهید هاشمی نژاد مشهد نیز تقریبا با نرخ خدمات فرودگاهی که ایرلاین های ایرانی در این دو فرودگاه پرداخت می کنند، برابر است. بنابراین فرودگاه نجف از یک سو از شرکت های هواپیمایی ایرانی هزینه بالاتری بابت سوخت دریافت می کند و از سوی دیگر با تبعیض در اخذ هزینه های خدمات فرودگاهی از ایرلاین عراقی نسبت به شرکت های ایرانی، فضای رقابت را به نفع ایرلاین عراقی تدارک چیده است.

دبیر انجمن ایرلاین ها: اقدام العراقیه قانونی است/گرم شدن بازار رقابت

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره قانونی بودن فعالیت ایرلاین عراقی در زمینه فروش بلیت پروازهای اربعین با نرخی کمتر از نرخ مصوب گفت: این مبلغی که در نشست شرکت های هواپیمایی تعیین شد، به عنوان مبلغ حداکثری بود به این معنا که شرکت های هواپیمایی اگر بخواهند می توانند با نرخ های کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای پروازهای از مبدأ تهران و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای پروازهای رفت و برگشت به عتبات از مشهد مقدس بلیت بفروشند.

ارزان‌تر فروشی بلیت پروازهای العراقیه سبب می شود تا ایرلاین های ایرانی نیز تلاش کنند در این رقابت، بلیت پروازهای اربعین را ارزان تر از نرخ مصوب به زائران عرضه کنند

وی با اشاره به تفاهم نامه ای که میان سازمان های هواپیمایی کشوری ایران و عراق به امضا رسیده اظهار داشت: بر اساس این تفاهم نامه هر دو کشور می توانند متناسب با پروازهای یکدیگر مسافران را میان دو کشور جابه جا کنند اما مدت هاست که پروازهای طرف عراقی به ایران کاهش چشمگیری داشته و نسبت به پروازهای ایران به بغداد و نجف بسیار کمتر است. به طوری که در حال حاضر ۲ ایرلاین العراقیه و الناصریه هفته ای ۲۵ پرواز به ایران دارند ولی در مقابل پروازهایی که از ایران زائران را به عتبات می برند به هفته ای ۶۰ پرواز می رسد.

به گفته اسعدی سامانی ارزان تر فروشی بلیت پروازهای العراقیه سبب می شود تا ایرلاین های ایرانی نیز تلاش کنند در این رقابت، بلیت پروازهای اربعین را ارزان تر از نرخ مصوب به زائران عرضه کنند.

سرپرست فرودگاه امام: ۳۶۰ پرواز ایرانی و عراقی در ۲۰ روز

کوروش فتاحی سرپرست فرودگاه امام خمینی (ره) نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آمادگی این فرودگاه برای پذیرایی از مسافران و زائران اربعین تصریح کرد: در مجموع برنامه ریزی شده تا ۳۶۰ پرواز برای پروازهای نجف و بغداد شامل ۱۰ شرکت هواپیمایی داخلی و همچنین ایرلاین العراقیه برای حدودا ۲۰ روز عملیاتی شود. این محدوده زمانی از ۸ تا ۱۸ آبان به عنوان روزهای انجام پروازهای رفت و ۱۹ آبان به مدت یک هفته برای پروازهای برگشت در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه توزیع پروازها به گونه ای است که همه چیز تحت کنترل است، گفت: در این مدت فرآیند اداری چک گذرنامه و روادید مسافران از سالن اصلی انجام می شود و قرار نیست زائران اربعین مانند پروازهای بازگشت حجاج از کریدور جداگانه ای از ترمینال خارج شوند چون در پروازهای اربعین مسافران با حداقل لوازم و تجهیزات همراه، سفر می کنند در حالی که در پروازهای حج، مسافران با چند چمدان بزرگ می رفتند و با تعداد بیشتری بار و چمدان بازمی گشتند که در نتیجه معطلی های سنگینی برای اقدامات اداری و همچنین فشار زیادی بر روی ترمینال اصلی فرودگاه به وجود می آمد ضمن اینکه در پروازهای حج، حجاج تعداد زیادی استقبال کننده داشتند که بعضا با قربانی کردن و مسائلی از این دست همراه بود؛ به همین دلیل کریدور مجزا از سالن اصلی ترمینال برای خروج آنها در نظر گرفته بودیم اما در پروازهای اربعین چنین مواردی وجود نخواهد داشت. به گفته سرپرست فرودگاه امام خمینی (ره) از ۱۱ آبان ماه موکب بزرگی در این فرودگاه راه اندازی می شود که در نوع خود بی سابقه بوده و در آن علاوه بر پذیرایی از کلیه مسافران، برنامه های فرهنگی و هنری متناسب با ایام عزاداری اربعین حسینی (ع) اجرا خواهد شد.