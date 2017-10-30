شرکت ۴۱ هزار نفر در آزمون ارشد فراگیر/ آزمون ۸ دی برگزار می شود

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ۹۶ فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور به منظور پذیرش ۳۱ هزار و ۶۰ نفر در یک هزار و ۳۷۱ کدرشته محل برگزار می شود.

توکلی اظهار داشت: تا امروز ۸ آبان ماه ۹۶ تعداد ۴۱ هزار و ۵۲۲ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود داوطلبان لازم است به وسیله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به سایت سازمان سنجش، مبلغ ۷۰۰ هزار ریال (۷۰ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت نام پرداخت کنند.

وی گفت: تمامی داوطلبان متقاضی ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و آماده کردن مدارک مورد نیاز به سایت سازمان سنجش مراجعه و برای ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

توکلی افزود: آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور (بهمن ماه ۹۶) نوبت هجدهم روز جمعه ۸ دی ماه ۹۶ برگزار می شود.