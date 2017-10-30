تصادف زنجیره ای در بزرگراه آزادگان/نجات رانندگان محبوس

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این تصادف گفت: ساعت ۴ و ۲۴ دقیقه بامداد، برخورد ۳ دستگاه خودرو در محدوده شمال به جنوب بزرگراه آزادگان پایین‌تر از اتوبان کرج به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای ۲ ایستگاه سازمان در محل حادثه حاضر و امدادرسانی‌های خود را آغاز کردند.

سخنگوی آتش نشانی با اشاره به برخورد شدید ۳ دستگاه خودرو اظهارکرد: ۳ دستگاه خودرو شامل یک دستگاه کامیون، یک دستگاه خودرو پرشیا و یک سمند به شدت با یکدیگر برخورد کرده و رانندگان دو خودرو سمند و پرشیا در داخل خودرو محبوس شده بودند.

ملکی ادامه داد: آتش نشان‌ها اقدامات خود را آغاز کرده و دو راننده خودروها که یکی از آن‌ها یک زن جوان و دیگری مردی جوان بود را از داخل خودروها خارج کردند.

وی از مصدومیت شدید رانندگان دو خودرو خبرداد و افزود: رانندگان محبوس در داخل خودروها به شدت مصدوم شده و پس از خارج شدن از داخل خودروها تحویل عوامل اورژانس شدند.