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۸ آبان ۱۳۹۶، ۹:۴۱

تصادف زنجیره ای در بزرگراه آزادگان/نجات رانندگان محبوس

تصادف زنجیره ای در بزرگراه آزادگان/نجات رانندگان محبوس

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، از تصادف شدید سه خودرو در بزرگراه آزادگان، پایین‌تر از اتوبان کرج خبر داد.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات این تصادف گفت: ساعت ۴ و ۲۴ دقیقه بامداد، برخورد ۳ دستگاه خودرو در محدوده شمال به جنوب بزرگراه آزادگان پایین‌تر از اتوبان کرج به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای ۲ ایستگاه سازمان در محل حادثه حاضر و امدادرسانی‌های خود را آغاز کردند.

سخنگوی آتش نشانی با اشاره به برخورد شدید ۳ دستگاه خودرو اظهارکرد: ۳ دستگاه خودرو شامل یک دستگاه کامیون، یک دستگاه خودرو پرشیا و یک سمند به شدت با یکدیگر برخورد کرده و رانندگان دو خودرو سمند و پرشیا در داخل خودرو محبوس شده بودند.

ملکی ادامه داد: آتش نشان‌ها اقدامات خود را آغاز کرده و دو راننده خودروها که یکی از آن‌ها یک زن جوان و دیگری مردی جوان بود را از داخل خودروها خارج کردند.

وی از مصدومیت شدید رانندگان دو خودرو خبرداد و افزود: رانندگان محبوس در داخل خودروها به شدت مصدوم شده و پس از خارج شدن از داخل خودروها تحویل عوامل اورژانس شدند.

کد مطلب 4128884

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