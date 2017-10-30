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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

آغاز ثبت نام دوره‌­های جدید مدرسه روزنامه نگاری مهر

آغاز ثبت نام دوره‌­های جدید مدرسه روزنامه نگاری مهر

ثبت نام دوره­‌های جدید مدرسه روزنامه نگاری خبرگزاری مهر با برگزاری دوره­های متنوع و در دوره مجموعه گرافیک مطبوعاتی و روزنامه نگاری آنلاین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجموعه دوره­‌های آموزشی گرافیک خبری، دوره آموزشی طراحی اینفوگرافی با تدریس خانم دکتر مریم سلیمی، مدرس دانشگاه، گرافیست و مولف کتاب گرافیک خبری و اطلاع رسان در روزهای دوشنبه بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

دوره آموزش مهارت‌ها و تکنیک‌های نرم افزار Adobe Illustrator  (ویژه گرافیست‌های مطبوعاتی، طراحان اینفوگرافی و کارآموزان دوره اینفوگرافی) و نیز دوره فوتوشاپ پیشرفته با تدریس حسین رزاق‌نژاد، عکاس، گرافیست و نویسنده کتاب آموزش تصویری ایلوستریتور  IIIustrator نیز روزهای پنجشنبه برگزار خواهند شد.

دوره عکاسی خبری (فتوژورنالیسم) با حضور استاد اسماعیل عباسی، عکاس، مترجم و نویسنده، مدرس دانشگاه، داور عکس و عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعات نیز برای دومین دوره و از ۳۰ آذرماه برگزار می­‌شود.

طبق اطلاع واصله از کانال مدرسه روزنامه‌­نگاری مهر، دوره­های روزنامه‌­نگاری آنلاین و دوره مهارت‌های چندگانه روزنامه­‌نگاری، از بسته آموزشی ویژه خبرنگاران و روزنامه‌­نگاران، آذرماه برگزار خواهد شد. در این کانال اعلام شده است که برای اطلاع از جزئیات دروه‌­ها و ثبت نام می‌­توان با شماره تلفن ۸۸۳۸۳۳۷۲ تماس گرفت یا به آی دی تلگرام مدیر کانال تلگرامی مدرسه پیام ارسال کرد.

شایان ذکر است مدرسه روزنامه نگاری خبرگزاری مهر با شعار «هر خبرنگار یک تحریریه» از چندی پیش فعالیت خود را آغاز کرده و در نمایشگاه مطبوعات نیز با شعار «مدرسه­ای برای دنیای متفاوت رسانه­های فردا» حضور دارد.

کد مطلب 4128952

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