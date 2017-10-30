به گزارش خبرگزاری مهر، در مجموعه دورههای آموزشی گرافیک خبری، دوره آموزشی طراحی اینفوگرافی با تدریس خانم دکتر مریم سلیمی، مدرس دانشگاه، گرافیست و مولف کتاب گرافیک خبری و اطلاع رسان در روزهای دوشنبه بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
دوره آموزش مهارتها و تکنیکهای نرم افزار Adobe Illustrator (ویژه گرافیستهای مطبوعاتی، طراحان اینفوگرافی و کارآموزان دوره اینفوگرافی) و نیز دوره فوتوشاپ پیشرفته با تدریس حسین رزاقنژاد، عکاس، گرافیست و نویسنده کتاب آموزش تصویری ایلوستریتور IIIustrator نیز روزهای پنجشنبه برگزار خواهند شد.
دوره عکاسی خبری (فتوژورنالیسم) با حضور استاد اسماعیل عباسی، عکاس، مترجم و نویسنده، مدرس دانشگاه، داور عکس و عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعات نیز برای دومین دوره و از ۳۰ آذرماه برگزار میشود.
طبق اطلاع واصله از کانال مدرسه روزنامهنگاری مهر، دورههای روزنامهنگاری آنلاین و دوره مهارتهای چندگانه روزنامهنگاری، از بسته آموزشی ویژه خبرنگاران و روزنامهنگاران، آذرماه برگزار خواهد شد. در این کانال اعلام شده است که برای اطلاع از جزئیات دروهها و ثبت نام میتوان با شماره تلفن ۸۸۳۸۳۳۷۲ تماس گرفت یا به آی دی تلگرام مدیر کانال تلگرامی مدرسه پیام ارسال کرد.
شایان ذکر است مدرسه روزنامه نگاری خبرگزاری مهر با شعار «هر خبرنگار یک تحریریه» از چندی پیش فعالیت خود را آغاز کرده و در نمایشگاه مطبوعات نیز با شعار «مدرسهای برای دنیای متفاوت رسانههای فردا» حضور دارد.
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