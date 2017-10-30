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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۳۱

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج خبر داد:

اصلاح وتوسعه ۱۸ کیلومتر شبکه آب شرب/ جانمایی و نصب۱۲۰مورد شیرآلات

اصلاح وتوسعه ۱۸ کیلومتر شبکه آب شرب/ جانمایی و نصب۱۲۰مورد شیرآلات

یاسوج- مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج گفت: طی سال جاری بیش از ۱۸ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه آب شرب در سطح شهر یاسوج انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  قاسم قلندری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی سال جاری فعالیت‌های موثری در زمینه اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر یاسوج انجام گرفته است،  و در همین مدت نیز سه کیلومتر خط انشعاب فرعی مرمت و اصلاح شده است.

قلندری ابراز داشت: بخش بزرگی از شکستگی انشعابات به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی در نصب انشعابات فرعی است.

وی افزود: هرگونه نصب انشعاب آب باید با نظارت کارشناسان فنی آبفای شهری و با رعایت اصول فنی انجام شود تا از ایجاد شکستگی و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج تصریح کرد: در سال جاری نیز بیش از ۱۲۰  مورد شیرآلات در  شبکه توزیع آب شهر یاسوج جانمایی و نصب شد.

کد مطلب 4128984

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