برگزاری رویداد ایده پردازی هوافضا در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اولین دوره رویداد ملی ایرآپ (AerUp=Aerospace startUp) از سوی دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دو بخش هوافضا و سرگرمی و یا هوافضا و رفع نیازهای صنعتی برگزار می‌شود.

در بخش دوم ایده پردازان می‌بایست بر اساس نیازهای صنعت هوافضا و در راستای حل آنها، ایده‌های خود را مطرح کنند و لیست نیازهای مورد نظر اولین دوره همزمان با افتتاحیه رسمی ایرآپ اعلام خواهد شد.

فعالیت این رویداد از روز ۱۱ آبان ماه سال جاری آغاز خواهد شد و ایده پردازان که شامل دانش آموزان و دانشجویان و عامه مردم هستند می‌توانند تا ۱۵ آبان ماه ایده‌های خود را در سایت رسمی رویداد ایرآپ به آدرس (aerup.aut.ac.ir) ثبت کنند.

در طی یک ماه و نیم ایده پردازان وقت دارند تا ایده‌های خود را پرورش داده و ضعف‌های احتمالی را برطرف کنند و ایده‌پردازان نیز از خدماتی چون مشاوره اختصاصی با اساتید، برگزاری کارگاه‌هایی با هدف توجه به بعد اقتصادی و ثبت برند برخوردار شوند.

از اهداف ایرآپ این است که در صورت امکان نمونه های آزمایشی هم از ایده ها ساخته شود. در انتها در هفته اول دی همزمان با برگزاری اختتامیه ایرآپ داوری نهایی بر روی ایده‌ها صورت گرفته و به بهترین ایده‌ها جوایزی تعلق می‌گیرد.

ایده‌های مناسب به صنایع مرتبط و سرمایه گذاران معرفی خواهند شد.