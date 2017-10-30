تحقق۱۰۵ برنامه درهفته تربیت بدنی/ برگزاری سه همایش بزرگ پیاده روی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رهامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برگزاری مراسم تجلیل از جانبازان دفاع مقدس، عطرافشانی گلزار شهدا در شهرهای مختلف استان، برگزاری مسابقات دوومیدانی ویژه بانوان و آقایان و برگزاری مسابقات دارت ویژه کارکنان ادارات و نهادهای استانی و شهرستانی از جمله برنامه های مورد نظر برای هفته تربیت بدنی بود.

رهامی از اجرای برنامه همایش پیاده روی خانواده در ۱۶ شهر و بخش استان خبر داد و تصریح کرد: اجرای ورزش صبحگاهی با حضور استاندار و مدیران کل ادارات، شرکت اعضای هیئت استان و شهرستان در نماز دشمن شکن جمعه، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری مسابقات بادبادکها و بازیهای کودکان در مهد کودک ها، برگزاری مسابقات طناب زنی، اجرای ورزش صبحگاهی ویژه جانبازان و معلولین و برگزاری همایش پیاده روی خانواده ویژه بازنشستگان برای این هفته هدفگذاری شد.

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان گفت: همچنین برگزاری مسابقات پرثوا در دو بخش بانوان و آقایان، برگزاری دعای زیارت عاشورا با حضور کارکنان ادارات استان، برگزاری مسابقات تیراندازی ویژه کارکنان ورزش و جوانان استان و رؤسای هیئت های استانی و شهرستانی، برگزاری مسابقات فریزبی در دو بخش بانوان و آقایان، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی و ایروبیک بانوان، برگزاری مسابقات والیبال ویژه بانوان ادارات استان و شهرستانها، برگزاری مسابقات دارت کارکنان ادارات و برگزاری مسابقات شطرنج و تنیس روی میز بانوان و آقایان از مهمترین برنامه های این هفته بود.

مشاور رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور به نقش ورزش در زندگی روزمره اشاره کرد و از قطعی شدن برگزاری سه همایش بزرگ پیاده روی خانواده در سه شهرستان های گچساران، کهگیلویه و شهرستان بویراحمد با حضور شبکه سوم سیما خبر داد.

وی افزود: همایش پیاده روی خانواده در شهرستان گچساران در آذرماه، در شهرستان بویراحمد طی بهمن ماه و در کهگیلویه طی اسفندماه برگزار خواهد شد.