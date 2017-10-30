صدور حکم ۳ سال حبس برای بانوی زندانی سیاسی بحرینی و فرزندش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرینی، دادگاه بحرین «هاجر منصور» از بانوان زندانی سیاسی بحرین و پسرش نزار الوداعی را به اتهام واهی به تحمل سه سال حبس محکوم نمود. همچنین این دادگاه خواهر زاده این خانم را به یک ماه حبس و پرداخت ۱۰۰ دینار بحرینی (معادل تقریبی ده میلیون ریال) جریمه نقدی محکوم کرد.

هاجر منصور ۴۹ ساله مادرهمسر سید احمد الوداعی یکی از فعالان حقوقی بحرین و مخالفان نظام آل خلیفه در لندن است. پیش از این سازمان های حقوقی از جمله عفو بین الملل ضمن اشاره به شکنجه جنسی و فیزیکی و بد رفتاری با این بانو در جلسات بازجویی که بارها باعث انتقال وی به درمانگاه شده است ، بازداشت او، فرزند و خواهرزاده اش را ابزاری برای اعمال فشار بر الوداعی توسط حکومت بحرین خوانده و خواستار آزادی آنها شده بودند.