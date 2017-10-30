  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

از سوی دادگاه آل خلیفه رخ داد؛

صدور حکم ۳ سال حبس برای بانوی زندانی سیاسی بحرینی و فرزندش

دادگاه آل خلیفه، «هاجر منصور» از بانوان زندانی سیاسی بحرین و پسرش نزار الوداعی را به اتهام واهی به تحمل سه سال حبس محکوم نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرینی، دادگاه بحرین «هاجر منصور» از بانوان زندانی سیاسی بحرین و پسرش نزار الوداعی را به اتهام واهی به تحمل سه سال حبس محکوم نمود. همچنین این دادگاه خواهر زاده این خانم را به یک ماه حبس و پرداخت ۱۰۰ دینار بحرینی (معادل تقریبی ده میلیون ریال) جریمه نقدی محکوم کرد.

هاجر منصور ۴۹ ساله مادرهمسر سید احمد الوداعی یکی از فعالان حقوقی بحرین و مخالفان نظام آل خلیفه در لندن است. پیش از این سازمان های حقوقی از جمله عفو بین الملل ضمن اشاره به شکنجه جنسی و فیزیکی و بد رفتاری با این بانو در جلسات بازجویی که بارها باعث انتقال وی به درمانگاه شده است ، بازداشت او، فرزند و خواهرزاده اش را ابزاری برای اعمال فشار بر الوداعی توسط حکومت بحرین خوانده و خواستار آزادی آنها شده بودند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها