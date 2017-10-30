به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی در مراسم آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه گفت: بازار سرمایه با شفافیتی که دارد، پتانسیل خوبی برای حضور سرمایه‌های خارجی دارد و بنابراین یکی از درگاههای اصلی ورود سرمایه را بازار سرمایه می‌دانیم، چراکه ریسک کم و سودآوری بالایی دارد و در عین حال، قوانین حمایت از سرمایه گذاران خارجی به خوبی در ایران تدوین شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سازمان بورس در شفاف سازی، توسعه گزارشگری مالی بین المللی را با همکاری بانک مرکزی و بیمه مرکزی در دستور کار قرار داده است؛ ضمن اینکه تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه است که این اطمینان را می دهد که قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رعایت خواهد شد.

وی تصریح کرد: موضوع دیگر، رتبه بندی است که خوشبختانه اکنون سه مجوز برای سه موسسه رتبه بندی داخلی که شریک خارجی دارند، صادر شده است که امیدواریم مجوزهای بیشتری بدهیم تا موسسات خارجی نیز کمک کنند تا اوراق منتشره در بازار سرمایه ایران، از رتبه قابل اتکا برخوردار باشد.

به گفته محمدی، مشارکت در تدوین لایحه حاکمیت شرکتی نیز صورت گرفته و این مقوله نیز در حوزه بیمه مرکزی و بانک مرکزی و سازمان بورس در حال پیگیری است که از جمله مواردی به شمار می رود که به سرمایه گذاران خارجی اطمینان را می دهد که مدیران شرکتها و حسابرسان داخلی، در راستای منافع سرمایه گذاران گام برداشته و اطمینان معقولی در حفاظت و صیانت از سودهای ایجاد شده در شرکت به نفع سرمایه گذاران ارایه می دهد.

وی اظهار داشت: نمادهای معاملاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس، حداکثر تا ۹۰ دقیقه در شرایط عادی و در شرایطی که اطلاعات ارایه نشود، تا ۳۰ روز بیشتر بسته نخواهد شد، در حالیکه در گذشته بیش از یکسال هم برخی نمادها متوقف مانده بود؛ ضمن اینکه راه اندازی بازارهای مشتقه نیز در دستور کار قرار گرفته و نقش مهمی در ثبات بخشی به بازار سرمایه دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به انعقاد اولین قرارداد آپشن اختیار خرید و فروش، در آذرماه سال گذشته گفت: در حوزه سکه طلا و سهام شرکتهای مختلف، این ابزار تعریف شده و در حال معامله است؛ ضمن اینکه بنا داریم که عضویت خود در آیسکو را از حالت ناظر به عادی تبدیل کرده و با هند، یونان، آلمان، عمان و کره جنوبی، ارتباطات موثری برقرار نماید.

وی افزود: در حوزه انتشار اوراق نیز امیدواریم با کشورهای مختلف همکاری نماییم، نحوه مشارکت سرمایه گذاران خارجی در نهادهای مالی ایران هم بحث بسیار مهمی است که به تازگی یک شرکت ایتالیایی، بخشی از سهام یک شرکت کارگزاری ایران را خریداری کرد، پس باید در اقتصاد دنیا سهیم شد و به دیگران هم از اقتصاد خود، سهم بدهیم.

محمدی با اشاره به همکاری بورس کالای ایران با هند خاطرنشان کرد: امکان تامین مالی برای کسانی که در حوزه کالا فعالیت دارند، فراهم است؛ ضمن اینکه سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز رشد مناسبی داشته است و از ۸۱۳ سرمایه گذار حقیقی و حقوقی در سال ۹۵ به ۹۴۴ سرمایه گذار حقیقی و حقوقی در پایان مهرماه سال ۹۶ رسیده ایم که این یک رشد مناسب است؛ ضمن اینکه منابع مالی که در این حوزه وارد شده نیز، ۳۳ درصد رشد داشته است؛ البته حجمی که توان جذب آن وجود دارد، بسیار بالا است.