درخواست آلمان و ایتالیا برای خرید سهام دو شرکت بیمه ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، در مراسم آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه گفت: بازارهای مالی جزو لوازم توسعه پایدار کشور است و نمی توان بازار توسعه نیافته داشت ولی گام های پرصلابتی در اقتصاد برداشت. این بازارهای مالی با سه ضلع اصلی بانک، بورس و بیمه فعالیت می‌کند.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: سرمایه‌های عظیمی در کشور وجود دارد و سرمایه‌هایی حدود ۳ هزار میلیارد دلار سرمایه قابل بیمه شدن که در اقتصاد ایران نهفته است، بنابراین متاسفانه ۳۰ درصد از آنها زیر پوشش بیمه قرار دارند و نزدیک به ۷۰ درصد سرمایه‌های کشور که نیاز به پوشش ریسک و بیمه دارند، خارج از شمول بیمه هستند. ضمن اینکه بسیاری از دارایی‌های کشور از جمله منازل مسکونی، تحت پوشش بیمه نیستند؛ از سوی دیگر از ۲۵ میلیون دستگاه خودرو، تنها ۳ میلیون دستگاه بیمه بدنه دارند.

وی تصریح کرد: در بیمه عمر نیز ایران تنها ۱۴ میلیون نفر بیمه شده عمر دارد که البته پوشش‌های ناقص و سطح پایینی را در برمی‌گیرد؛ پس بالای ۸۰ درصد مردم ایران، پوشش بیمه عمر ندارند و بالای ۹۰ درصد اتومبیل های کشور نیز مشمول بیمه بدنه نمی‌شوند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه اکنون به ۲.۱ درصد رسیده که نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد، گفت: در حال حاضر سهم بیمه های عمر در کشور، نزدیک به ۱۴ درصد است در حالیکه در منطقه منا، این نسبت به ۲۵ درصد، در جهان به ۵۰ تا ۶۰ درصد هم می‌رسد؛ پس ظرفیت نهفته بالایی در این بخش است؛ البته ظرف دو سال گذشته رشد بیمه های عمر به دلیل توجه مردم به رفاه و آتیه و نیز رشد اقتصادی کشور، در حال افزایش است.

وی افزود: ظرف دو سال گذشته ۷۰ درصد رشد بیمه های عمر داشتیم، این در حالی است که نفوذ بیمه ۴.۵ برابر رشد تولید ناخالص داخلی بوده است که نشانگر ظرفیت بسیار بالا است؛ پس باید رشد صنعت بیمه را داشت و صنعتی بکر برای سرمایه‌گذار فراهم کنیم. در این میان مذاکرات خوبی را با ده شرکت برتر بیمه جهان داریم، آنها نیز آمادگی خوبی برای همکاری و سرمایه گذاری دارند؛ به نحوی که برای اولین بار در سال گذشته پوشش بیمه عمر را از یک شرکت اتکایی بزرگ آلمانی برای یک شرکت ایرانی دریافت کردیم.

همتی خاطرنشان کرد: از شرکت های فرانسوی نیز پوشش های خوبی صورت داده ایم و البته کشورهای اروپایی نیز روابط خوبی را با اقتصاد ایران برقرار کرده‌اند؛ ضمن اینکه در حال حاضر دو تقاضای مهم در حال بررسی از سوی شرکتهای بیمه ایتالیایی و آلمانی برای خرید شرکت های بیمه ایرانی است و مذاکرات جدی نیز شروع شده است؛ به این معنا که تصمیم دولت هم بر این است که سهم خود در بیمه آسیا و دانا را بفروشد.

وی افزود: زمینه خوبی برای سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم است تا در صنعت بیمه ایران سرمایه گذاری کنند؛ در مجموع باید شورای ثبات بازارهای مالی با حضور وزیر اقتصاد، روسای بانک مرکزی و بیمه مرکزی و سازمان بورس تشکیل شود و آنها نیز تحولات بازار را رصد خواهند کرد.

همتی گفت: شورای عالی بیمه هفته گذشته برای یک بیمه تخصصی عمر، مجوز صادر کرده است که می تواند منشا تحول باشد.