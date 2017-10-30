۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۵۲

پادشاه بحرین: از مشارکت در نشست‌هایی که قطر حضور دارد معذوریم

«حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در سخنانی اعلام کرد که مقامات آل خلیفه از مشارکت در نشست هایی که نمایندگان قطر حضور دارند، معذور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین اعلام کرد: الان زمان آن رسیده که تصمیمات جدی در مورد کسانی که به دنبال استفاده از قدرت های خارجی برای تهدید امنیت کشورهای برادر خود هستند، گرفته شود. 

پادشاه بحرین با اشاره به موضوع قطر افزود که دولت قطر به موازین شورای همکاری خلیج فارس و تعهداتش در این شورا پایبند نیست.

وی ادامه داد که دولت بحرین تا زمانی که قطر راهی را که در پیش گرفته است، تصحیح نکند و به خواسته های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس احترام نگذارد از شرکت در اجلاس ها و نشست هایی که دوحه نیز در آنها شرکت می کند، معذور است.

