استقبال آمریکا از کناره گیری بارزانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «هیثر نائورت» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که آمریکا از تصمیم «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان مبنی بر عدم ادامه ریاست اقلیم کردستان عراق استقبال می کند.

نائورت گفت: آمریکا ضمن استقبال از این اقدام از کردها می خواهد تا برای حل بحران عراق با دولت این کشور همکاری کنند.

وی افزود: ما از همه احزاب کرد می‌خواهیم برای حل اختلافات موجود و آمادگی برای انتخابات سال ۲۰۱۸ با هم همکاری کنند.

گفتنی است که بارزانی روز گذشته اعلام کرد که از ریاست منطقه کردستان کناره گیری می ‌کند و دوره ریاست دیگر تمدید نمی‌ شود.

وی در نامه‌ای که به پارلمان منطقه کردستان نوشته بود، اعلام کرد که ترجیح می‌دهد از پست ریاست این منطقه کناره گیری کند و این دوره دوباره تمدید نشود.