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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان همدان:

اسکان شبانه ۲۲ هزار نفر در کربلا از تعهدات استان همدان است

اسکان شبانه ۲۲ هزار نفر در کربلا از تعهدات استان همدان است

همدان - رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان همدان گفت: اسکان شبانه ۲۲ هزار نفر در کربلا از تعهدات استان همدان است.

محمدعلی بادامی در گفتگو با خبرنگار مهر مأموریت ویژه ستاد اربعین را جذب مشارکت‌های مردمی دانست و گفت: تعدادی از موکب‌های اربعین که در داخل استان فعال هستند از طریق ستاد مردمی اربعین هدایت و حمایت می شوند.

وی با اشاره به اینکه ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان همدان پذیرش، تغذیه و اسکان روزانه ۲۰ هزار زائر اربعین را تقبل کرده است، گفت: زائران از مبادی ورودی ملایر، رزن، فامنین و کبودراهنگ وارد استان می‌شوند که برای آنها پذیرش، اسکان، تغذیه و برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی شده است.

بادامی با اشاره به پیش‌بینی ۱۱ موکب در مسیر توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات و کمیته اربعین عنوان کرد: ۵ موکب در شهرستان همدان و ۶ موکب در خارج از شهرستان همدان و در شهرستان‌های ملایر، رزن، فامنین، همدان، بهار و اسدآباد فعال است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در استان همدان با بیان اینکه علاوه بر ۵ موکب داخل شهرستان همدان ۲۶ ایستگاه از طریق کمیته مردمی در نقاط مشخص شده فعالیت خواهند داشت، گفت: برای نخستین بار در استان همدان طرح «هر خانه یک زائر» اجرا می‌شود.

وی گفت: در شهرهای بهار، جورقان و همدان به این منازل شناسه ارائه می‌شود و خانه‌ها آماده پذیرایی از زوار هستند.

بادامی با اشاره به فعالیت موکب‌های خارج از کشور از راه اندازی ۱۱ موکب خبر داد و با بیان اینکه برای موکب‌ها در خارج از کشور شناسه صادر شده است، تأکید کرد: موکب‌های شناسایی شده دارای اعتبارنامه یک ساله هستند.

وی با بیان اینکه اسکان شبانه ۲۲ هزار نفر در کربلا از تعهدات استان همدان است، اظهار داشت: تعهد غذا برای زائران در کربلا ۳۰ هزار بوده که این مقدار به ۹۰ هزار غذا افزایش یافته است.

کد مطلب 4129933

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