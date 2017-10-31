به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در سخنانی گفت: جلوی سیاست ده‌ها ساله حکومت نیمه‌خودمختار در کردستان را می‌گیریم.

بر اساس این گزارش، وی ابراز امیدواری کرد که نیروهای عراق پس از شکست داعش و جدایی طلبان کُرد، صلح و ثبات را در نقاط مختلف این کشور بگسترانند.

العبادی تأکید کرد: ما تلاش می کنیم تا البادیه را نیز از تصرف داعش خارج کنیم. نیروهای عراقی از سه سال گذشته تاکنون با تروریست های داعش مبارزه می کنند.

وی همچنین ضمن ابراز رضایت از عدم کشته شدن شمار زیادی از نظامیان عراقی در مناطق مورد مناقشه گفت: من به نیروهای ویژه عراقی دستور دادم که از خون و خونریزی در مناطق مورد مناقشه بپرهیزند چراکه در غیر این صورت، حصول مصالحه میان کردها و دولت بغداد بسیار سخت می شد.

العبادی تأکید کرد که تمامی مرزهای داخل و خارج از عراق باید تحت سیطره دولت بغداد باشد. وی گفت: این مسأله، خط لوله انتقال نفت کردستان به ترکیه در مناطق مرزی را نیز شامل می شود.