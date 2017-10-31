۵ هزار زائر کردستانی برای حضور در راهپیمایی اربعین ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگارمهر، نورعلی خزاعی امروز سه شنبه در یکصد و دومین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های دینی و مذهبی کردستان از ثبت‌نام پنج هزار زائر در اربعین حسینی امسال در استان خبر داد و گفت: سال گذشته ۳۰ هزار نفر از طریق مرزهای کردستان راهی اربعین حسینی شدند و در این راهپیمایی عظیم شرکت کردند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه امسال برنامه‌های محرم به ویژه تاسوعا و عاشورا با شور و شعور بالا و بدون هیچ گونه آسیبی انجام شد.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان کردستان ادامه داد: امیدواریم با همکاری و همت همیشگی اعضای ستاد شئون استان شاهد برگزاری هر چه باشکوهتر برنامه‌های ماه صفرالمظفر به ویژه برگزاری دعای ازبعید، برگزاری مراسم اربعین حسینی و مراسم شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) باشیم.

معاون استانی نهاد رهبری در دانشگاه کردستان هم در این جلسه گفت: ۱۷۲ دانشجوی دانشگاه‌های کردستان برای مشارکت در مراسم اربعین حسینی ثبت نام کردند.

حجت‌الاسلام ابوالحسین قائدی بهمنی با اشاره به اینکه مجوز خروج برخی از این دانشجویان به دلیل نگذراندن خدمت سربازی با یک ضامن انجام و صادر شد، افزود: جوانان ما علاقمند به حضور در این راهپیمایی هستند و شرکت دانشجویان در اربعین حسینی گواه بر این ادعاست.

وی به ارائه مطالبی از برنامه‌های دانشگاه های کردستان در ایام محرم پرداخت و اضافه کرد: در ایام محرم دانشگاه‌های کردستان، پیام نور و آزاد نیز برنامه‌های مختلفی در سطح دانشگاه ها با حضور دانشجویان برگزار کردند.

مدیرگروه معارف صدا و سیمای مرکز کردستان با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم اربعین حسینی بیان کرد: صدا و سیما در راستای انعکاس این امر فعالیت خواهد کرد.

محمد ربیع درویشی افزود: لازم است به منظور اطلاع رسانی بهتر فضاسازی مناسب در محل موکبین اربعین حسینی استان انجام گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج نیز در این جلسه حفظ امنیت توسط نیروی انتظامی را امری مهم خواهند و گفت: همانظور که نیروهای نظامی و انتظامی استان در برگزاری هر چه بهتر برنامه‌های ایام محرم تلاش کردند لازم است در ایام صفر به ویژه در مراسم اربعین حسینی برای برقراری امنیت و نظم و انضباط همت گمارند.

حسین عبدالملکی نماینده آموزش و پرورش استان کردستان هم در این جلسه با اشاره به وجود ۲۲ هیئت دانش‌آموزی در استان کردستان اضافه کرد:این هیئات در راستای ترویج و تقویت فعالیت‌های مذهبی در استان تلاش دارند.

وی بیان کرد: مجوز فعالیت این هیئات توسط اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان صادر شده و در تمامی ایام مذهبی و دینی سال برنامه‌های مختلفی اجرا می‌کنند.

نماینده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان نیز در این جلسه گفت: در راستای برگزاری مراسم اربعین حسینی سپاه اقدام به ثبت نام بسیجیان داوطلب برای حضور در اربعین حسینی کرده است و کلاس‌های توجیهی لازم برای این افراد برگزار شد.

مهدی رستمی بیان کرد: راهنمایی‌های لازم و آموزش‌های لازم به زائران بسیجی استان ارائه شده و جلسات داخلی با اداراتو شهرستان‌های استان نیز در این راستا برگزار شده است.

وی اضافه کرد: همچنین سپاه در راستای راه‌اندازی موکب اربعین در محل فرودگاه سنندج همکاری و فعالیت داشته و این موکب راه‌اندازی شده است.