خدمات رسانی بیمارستان صحرایی نیروی دریایی در منطقه شلمچه

ناخدا یکم عرشه نادر حمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر مستقر در مرز شلمچه گفت: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی در راستای مسئولیتهای مختلفی که در منطقه خوزستان به ویژه در شهرهای آبادان و خرمشهر عهده دار است این بیمارستان را در راستای خدمات رسانی بهداشتی و درمانی به زائران حسینی راه اندازی کرده است.

وی افزود: در این بیمارستان یک اکیپ درمانی متشکل از یک پزشک متخصص، یک پزشک عمومی و دو پرستار زن و مردم به طور شبانه روزی به زائران اربعین خدمات درمانی و بهداشتی مورد نیاز را ارائه می دهند.

ناخدا حمودی با اشاره به استقرار دو دستگاه آمبولانس در محل بیمارستان صحرایی نیروی دریایی در مرز شلمچه اظهار کرد: در صورت تشخیص پزشک به ادامه مداوای بیماران در بیمارستانهای شهرهای آبادان و خرمشهر این کار از طریق هماهنگی با دانشکده علوم پزشکی آبادان و با اعزام فرد بیمار با آمبولانس انجام می شود.

فرمانده پایگاه دریایی آبادان و خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود از برپایی چادر برای ویزیت رایگان زائران مراجعه کننده به این بیمارستان خبر داد و تصریح کرد: داروهای مورد نیاز بیماران پس از تجویز نسخه توسط پزشک در بیمارستان صحرایی نیروی دریایی ارتش مستقر در مرز شلمچه به صورت رایگان تحویل می شود.

ناخدا حمودی در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی دو ایستگاه صلواتی برای خدمات رسانی به زائران حسینی یکی در میدان ورودی خرمشهر جنب پایگاه دریایی و دیگری در منطقه شلمچه خبر داد و گفت: در این ایستگاهها از زائران اباعبدالله الحسین با چایی، قهوه، آب و یک وعده شام به طور یک شب در میان پذیرایی می شود ضمن آنکه محلی نیز برای اسکان و استراحت زائران در کنار ایستگاه صلواتی نیروی دریایی در جنب پایگاه مربوطه راه اندازی شده است.

وی با اشاره به توزیع و آبرسانی به مواکب مستقر در مرز شلمچه با استفاده از یک تانکر آبرسان توسط کارکنان واحد متبوعش افزود: در زمان حاضر با بهره گیری از یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه مینی بوس در امر جابجایی زائران در مسیر منتهی به مرز شلمچه به ارائه خدمات می پردازیم.