به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تقاضای رسمی کاشان برای میزبانی چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان، باشگاه ستارگان ساری به عنوان سومین تیم (بدلیل میزبانی) برای برگزاری این مسابقات در شهر ساری اعلام آمادگی کرد.

شهرهای کاشان، تهران، مشهد و ساری تاکنون متقاضی میزبانی این رقابتها بوده اند. حامی مالی اصلی این مسابقات مشخص شده و فدراسیون در حال مذاکره با سایر حامیان مالی متقاضی برای برگزاری این رویداد مهم جهانی در کشتی می باشد. فدراسیون در چند روز آینده میزبان نهایی این رقابت ها را معرفی خواهد کرد.

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه با حضور تیم های از کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه و... .برگزار خواهد شد.