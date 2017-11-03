مسئولان اشتباه گذشته را با برجام اروپایی تکرار نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های این هفته نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۳ آبان اظهارکرد: تاریخ نشان می دهد روز ۱۳ آبان در سه برهه تاریخی از کشور ما دستخوش حوادث مختلف بوده است.

وی افزود: کشته شدن پنج جوان ایرانی به دست یک مست آمریکایی در تهران و تصویب قانون کاپیتولاسیون، به رگبار بستن دانش آموزان در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که امام راحل از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کردند، حوادث این روز است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: پس از تسخیر لانه جاسوسی اسنادی به دست آمد که نشان می داد برخی مسئولان دولت موقت ایران هم جاسوس آمریکا هستند و عیله کشور توطئه می کنند.

امام جمعه مشهد بیان کرد: پس از این اقدام عده ای در داخل کشور به عنوان روشنفکر با تسخیر لانه جاسوسی مخالفت کردند و حتی دولت موقت نیز استعفا کرد و در جبهه اپوزیسیون قرار گرفت و در این شرایط تنها کسی که با شجاعت ایستاد امام راحل بود.

علم الهدی خاطرنشان کرد: از آن روز به بعد ذلت آمریکا در دنیا آغاز شد و امروز کشوری در جهان وجود ندارد که مردم آنجا پرچم آمریکا را به آتش نکشیده باشند و یا مخالف سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورشان نباشند.

وی تاکید کرد: روزی آمریکایی ها در این منطقه دو میلیون یهودی را بر ۸۰ میلیون عرب مسلط کرده و رژیم صهیونیستی را به وجود آوردند و حالا کار به جایی رسیده که آنها حتی توانایی مقابله با چند جوان شیعه در جنوب لبنان را ندارند و نقشه هایشان در خاورمیانه نیز شکست خورده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در این شرایط مشکل ما در داخل کشور است زیرا عده ای نمی خواهند قبول کنند آمریکا امروز در جهان بدبخت شده و مدام به دنبال مذاکره با این کشور هستند.

علم الهدی تاکید کرد: ایستادگی ملت ایران در مقابل آمریکایی ها کار را به جایی رسانده که آنها برای پیشبرد اهداف خود رئیس جمهورشان را به عنوان یک فرد دیوانه معرفی می کنند تا شاید بتوانند از ایران امتیاز بگیرند.

وی اظهارکرد: روزی رهبر معظم انقلاب در موضوع مذاکره با آمریکاییها لفظ نرمش قهرمانانه را عنوان کردند که متاسفانه کسی به این سخن توجهی نکرد و ما در برجام قبل از دشمن سلاح خود را به زمین گذاشتیم و هزینه زیادی به کشور تحمیل شد.

امام جمعه مشهد افزود: هنگامی که در زمان مذاکرات هسته ای در تریبون نماز جمعه به نحوه مذاکره انتقاد داشتم عده ای من را ترسو و دغدغه دار وسواسی می خواندند و حالا چه شده که خودشان کشورهای شرق آسیا را از مذاکره با آمریکایی ها منع می کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همه ما در این مملکت با هم برادر هستیم و کسی به فکر خیانت به نظام نیست اما نباید اشتباه قبلی را این بار در مذاکره با اروپاییها تکرار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نباید برجام آمریکایی را با برجام اروپایی ادامه دهیم زیرا آنها به دنبال خلع سلاح موشکی ایران هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: بازهم می گوییم تنها راه نجات کشور توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی در عمل است و با برگزاری جلسه و عدم جلوگیری از واردات مشکلی حل نمی شود.