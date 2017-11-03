به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن حقوق بشر بحرین از برگزاری سومین جلسه محاکمه ۹ تن از جوانان بحرینی در دادگاه نظامی آل خلیفه خبر داد.

این انجمن با بیان اینکه این جوانان در دادگاه روز گذشته با بدنهایی ضعیف و از بین رفته حضور یافته اند که ناشی از شکنجه شدید، زندان انفرادی و رفتار غیر انسانی با آنها بوده است گفت آنچه بر این بازداشت شدگان رفته است موارد جدی نقض حقوق بشر بوده و خبر از فاجعه قضایی در قضایای وابسته به آزادی بیان و تجمعات مسالمت آمیز در آینده میدهد، چرا که از برخی از ماده های دادگاه نظامی برای ارتکاب تجاورات حقوقی در این قضایا بهره برداری گشته و میگردد.

این انجمن می افزاید در این محاکمه که اولین محاکمه نظامی افراد غیر نظامی پس از تغییر قانون دادگاه های نظامی توسط پادشاه است، موارد بسیاری از نقض ماده ۱۴ میثاق نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص تضمین محاکمه عادلانه وجود دارد که بدین شرح اند: سری بودن جلسات دادگاه، مخالفت دادگاه با درخواست وکلا برای دریافت پرونده، اجازه ندادن به متهمین برای سخن گفتن در دادگاه در خصوص شکنجه ای که در هنگام بازجویی و پس از آن متحمل شده اند.

انجمن حقوق بشر بحرین تاکید کرده است زندان انفرادی که ۴ تن از متهمین متحمل شده اند و در خصوص دو تن از آنها ۱۳ ماه طول کشیده است بر خلاف اصول اساسی تعامل با زندانیان است، همچنین مخالفت دادگاه با مورد معاینه قرار گرفتن‌ متهمین توسط پزشکی قانونی بر خلاف قوانین دادرسی جنایی بحرین است.