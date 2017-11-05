به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لندن نیوز، به نظر می‌رسد لندن هر سال دستکم یک نمایشگاه را باید به آثار امپرسیونیست‌ها اختصاص بدهد؛ آثاری که هر یک از آنها سعی دارند تا زاویه جدیدی برای ارایه این سبک محبوب پیدا کنند.

اکنون موزه تیت بریتانیا در یک نمایشگاه نگاهی دارد به این که چگونه امپرسیونیست‌ها در حالی که در حال فرار از جنگ‌ها در فرانسه بودند، شکوفا شدند. در واقع تنها نیمی از این نمایشگاه به امپرسیون‌ها تعلق دارد و عنوان نمایشگاه اندکی گمراه کننده است. در این نمایشگاه آثاری از استادان امپرسیونیست از مونه تا گوستاو دوره، جیمز تیسو و پیسارو ارایه شده است.

این نمایشگاه با عنوان «امپرسیونیست‌ها در لندن - هنرمندان فرانسوی در تبعید» در موزه تیت بریتانیا از ۲ نوامبر شروع شده و تا ۲۹ آوریل ۲۰۱۸ به کار خود ادامه می‌دهد. بلیت این نمایشگاه ۱۷.۷۰ پوند است.