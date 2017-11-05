مقدمات بازگشت زائران در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی امیری امروز در جمع خبرنگاران مستقر در مرز مهران اظهار داشت: بخش اعظم سفر رفت زائران عزیز را پشت سر گذاشتیم و در حقیقت موج اصلی سفر رفت زائران شکسته شده است.

وی با اشاره به اینکه مقدمات بازگشت سفر زائران دز دستور کار است، گفت: بار بازگشت در یک بازده زمانی کوتاهی شکل می گیرد که بایستی با برنامه ریزی دقیق و به درستی مدیریت شود.

جانشین پلیس راهور کشور تصریح کرد: تجربه سال های قبل نشان داده است که بازگشت زائران در یک بازده زمانی کوتاه اما با شتاب و حجم بالایی اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه برعکس مرحله رقت زائران که با یک شیب ملایم و از اول ماه صفر زیارت عتبات عالیات را آغاز می کنند،گفت: در بازگشت با شرایط خاص موکب ها در عراق زائران دو سه روزه می خواهند برگردند که این امر به دستگاه ها بویژه به همکاران ما در نیروی انتظامی فشار خواهد آورد که با آمادگی کامل می توان بار بازگشت را مدیریت کرد.

بار بازگشت زائران به پایانه مرزی مهران تا ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت

سردار امیری خاطر نشان کرد: سهمی که مرز مهران در خروج زائران داشته به نسبت دو مرز خوزستان ۵۲ درصد بیشتر بوده است.

وی با اشاره به اینکه زائرانی که از مرز شلمچه و چزابه از کشور خارج شده اند، گفت: تجربه سال های قبل نشان می دهد عده ای از زائران دو مرز خوزستان احتمال دارد مرز مهران را برای بازگشت انتخاب کنند که این امر بار ترافیک در محورهای مواصلاتی استان را افزایش می دهد.

جانشین پلیس راهور کشور گفت: برآورد می شود بار بازگشت زائران به پایانه مرزی مهران تا ۶۰ درصد افزایش داشته باشد که باید با همین نسبت آمادگی بیشتری داشته باشیم و بایستی اتوبوس های خط واحد که زائران را از پایانه مرزی تا پارکینگ برکت انتقال می دهند مدیریت شوند.

سردار امیری در پایان با تاکید بر اینکه زائرانی که از عراق به کشور وارد می شوند خیلی خسته هستند، گفت: زائران عزیز پس از چند ساعت استراحت به مسیر خود ادامه دهند و از هر گونه عجله و شتاب خودداری کنند.