ایجاد دستگاه های پلاک خوان هوشمند در مرز

به گزارش خبرگزاری مهر سردار محمدرضا مقیمی گفت: این پلیس برای ارتقاء امنیت و خدمت رسانی به زائران اربعین با بسیج کلیه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و با همکاری پلیس آگاهی استان های مربوطه و نیز استفاده از کارآگاهان مجرب تمام توان خود را به کار گرفته تا زوار در کمال آرامش و امنیت در این مراسم عظیم شرکت کنند.

وی با بیان اینکه در مراسم راهپیمایی اربعین سال جاری همانند گذشته با افزایش زائر مواجه هستیم، افزود: ضروری است از آمادگی بیشتری در حوزه امکانات سخت و نرم افزاری برخوردار باشیم تا با هیچ مشکلی در تامین امنیت زائران مواجه نشویم.

رئیس پلیس آگاهی ناجا از حضور شبانه روزی و بی وقفه ماموران پلیس آگاهی در پایانه های مرزی خبر داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن مراسم بزرگ اربعین و ازدحام جمعیت در پایانه های مرزی، مجموع اقدامات این پلیس در جهت تامین امنیت زوار همچنان به قوت باقی است.

این مقام مسئول افزود: پلیس آگاهی ناجا از چند ماه قبل با اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی های لازم و نیز در راستای اجرای تدابیر سردار فرماندهی محترم ناجا با استقرار کانکس در پارکینگ ها و ایجاد ایستگاه های پلیس در پایانه های مرزی، گشت های خودرویی و موتوری را به صورت نامحسوس در جاده های مواصلاتی به مرز های چذابه، شلمچه و مهران افزایش داده است.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه با نزدیک شدن به مراسم اربعین، ماموران این پلیس در استان های مرزی از هر لحاظ آمادگی خدمت رسانی به زائران را دارند، اعلام کرد: به منظور تامین نظم و امنیت تعداد گشت های پلیس آگاهی صد در صد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: با ایجاد دستگاه های پلاک خوان هوشمند ثابت در مرز و نیز گشت پلاک خوان سیار، وضعیت کلیه خودروها را رصد و خودروهای مظنون و مشکوک نیز توقیف می شوند.

سردار مقیمی به اقدامات سلبی در راستای آگاه سازی زائران اشاره و تصریح کرد: تعداد کثیری هشدارهای پلیسی در محورهای مواصلاتی و پارکینگ ها نصب و نیز تعداد بی شماری بروشور توسط ماموران پلیس آگاهی در بین زائران توزیع شده است.

وی تصریح کرد: اجر همه کسانی که خدمت به زائران را با خلوص نیت در سرلوحه کاری خود قرار داده اند کمتر از زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نیست.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه در حال حاضر با تلاش کلیه نیروهای امنیتی و انتظامی وضعیت امنیتی بسیار مطلوبی در همه پایانه های مرزی حاکم است، به زائران و شهروندان توصیه کرد: هشدارهای پلیس را در زمینه پارک خودروها و نگهداری از وسایل قیمتی خود جدی بگیرند و در صورت بروز هرگونه مشکلی به ماموران اطلاع دهند.