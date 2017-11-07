۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۰:۵۵

گابریل مدعی شد:

خروج نظامیان آلمان از عراق باخطر آغاز یک جنگ داخلی جدید همراه است

وزیر امور خارجه آلمان با درخواست از بوندستاگ برای تمدید مأموریت نیروهای این کشور در شمال عراق، ادعا کرد که خروج آنها خطر آغاز یک جنگ داخلی جدید را در عراق افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان روز سه شنبه از پارلمان این کشور خواست تا مأموریت نیروهای نظامی که به تعلیم و آموزش نیروهای کُرد پیشمرگه در شمال عراق اشتغال دارند، تمدید نماید.

وزیر امور خارجه آلمان در توضیح این درخواست خود مدعی شد که «خروج نیروهای نظامی آلمان از عراق خطر آغاز یک جنگ داخلی جدید را در این کشور خاورمیانه ای افزایش می دهد».

گفتنی است که آلمان ماه میلادی گذشته مأموریت نظامی خود را پس از توقفی کوتاه که به دنبال برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق حاصل شده بود، از سر گرفت.

شایان ذکر است که حدود ۱۵۰ تن از نیروهای نظامی آلمان در حال آموزش نیروهای کُردی هستند که با تروریستهای داعش در عراق و سوریه مبارزه می کنند. اما تشدید تنشها میان کُردها و دولت مرکزی عراق، به نگرانی مقامات آلمان از آینده این مأموریت نظامی دامن زده است.

گابریل در ادامه اظهارات خود گفت: «هرچقدر که گروههای بین المللی بیشتری در آنجا [عراق] فعال باشند، احتمال تشدید تنشها کمتر می شود».

وی در ادامه افزود که «عقب نشینی نیروهای آلمانی پیامی اشتباه به طرفهای این مناقشه خواهد بود، گویی ما به پذیرش خطر یک جنگ داخلی جدید رضایت داده ایم».

وزیر خارجه آلمان همچنین گفت که مقامات برلین برای یافتن راه حلی سیاسی برای رفع تنشها میان اقلیم کردستان و بغداد، اخیراً با طرفین مناقشه دیدار کرده است.

گابریل در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به تداوم آتش بس کنونی و دستیابی به یک راه حل سیاسی، گفت که «یک جنگ داخلی جدید در عراق رنج و عذابی غیرقابل تصور را بر این کشور تحمیل خواهد کرد؛ کشوری که هم اکنون نیز در نتیجه تعارضات سیاسی سالهای اخیر متحمل رنج و مصیبت فراوانی شده است».

